ISOLA DEI FAMOSI | IL CAST COMPLETO E LA DIVISIONE IN 2 SQUADRE TRA GIOVANI E OVER40

ISOLA dei FAMOSI, al via su Canale 5 mercoledì 7 maggio in prima serata con Veronica Gentili, Simona Ventura e in Honduras l'inviato Pierpaolo Pretelli.Molti sono i nomi usciti ma oggi, grazie al sempre bene informato Hit, apprendiamo il CAST COMPLETO dell'ISOLA. I vip sono stati divisi in due SQUADRE: da una parte i GIOVANI, dall'altra gli OVER40.ISOLA DEI FAMOSI 2025: IL CAST COMPLETOGIOVANIAngelo FamaoTeresanna PuglieseCamila GiorgiNunzio StancampianoChiara BalestrieriCarly TommasiniLeonardo BrumIbiza AlteaSamuele BragelliLorenzo TanoOVER 40Omar FantiniCristina PlevaniMirko FrezzaPaolo VallesiLoredana CannataPatrizia RossettiAntonella MosettiMario AdinolfiAlessia FabianiManca solo un nome per completare il CAST dell'ISOLA dei FAMOSI.

