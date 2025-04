Isola dei Famosi 2025 | naufraghi divisi tra giovani e over ecco il cast completo

2025 debutta su Canale 5 una nuova attesissima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Veronica Gentili con Simona Ventura, ex guida del reality, opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato. Al suo fianco, venti concorrenti divisi in due squadre: da una parte i “giovani”, dall’altra gli “over”. Una strategia voluta per bilanciare dinamiche, personalità e resistenza fisica in un reality che si preannuncia combattuto come non mai. Il team over: tra vecchie glorie, prime volte e tensioni in arrivoIl gruppo degli over 40 è senza dubbio quello che attira maggiori attenzioni. Tra nomi storici e personaggi pronti a mettersi in gioco in modo inedito, la curiosità è altissima:Mario Adinolfi: ex politico e opinionista, pronto a rinunciare al comfort per rilanciarsi mediaticamente. 🔗 Notizieaudaci.it - Isola dei Famosi 2025: naufraghi divisi tra giovani e over, ecco il cast completo Mercoledì 7 maggiodebutta su Canale 5 una nuova attesissima edizione de L’dei, condotta per la prima volta da Veronica Gentili con Simona Ventura, ex guida del reality, opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato. Al suo fianco, venti concorrentiin due squadre: da una parte i “”, dall’altra gli “”. Una strategia voluta per bilanciare dinamiche, personalità e resistenza fisica in un reality che si preannuncia combattuto come non mai. Il team: tra vecchie glorie, prime volte e tensioni in arrivoIl gruppo degli40 è senza dubbio quello che attira maggiori attenzioni. Tra nomi storici e personaggi pronti a mettersi in gioco in modo inedito, la curiosità è altissima:Mario Adinolfi: ex politico e opinionista, pronto a rinunciare al comfort per rilanciarsi mediaticamente. 🔗 Notizieaudaci.it

Se ne parla anche su altri siti

“Me l’hai rubata”. Isola dei famosi 2025, è già lite cho tra due naufraghi prima della partenza - È iniziato il conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi 2025, che la nuova edizione del reality show si preannuncia piena di sorprese. Dalla conduzione completamente rinnovata, affidata a Veronica Gentili, alla presenza di Simona Ventura in studio in veste di opinionista d’eccezione. E ci sarà anche un nuovo inviato sul campo, Pierpaolo Petrelli. Tutto lascia presagire un’edizione ricca di colpi di scena. 🔗caffeinamagazine.it

“Anche il figlio super vip”. Isola dei Famosi 2025, giovani e bellissimi: chi sono i nuovi naufraghi - L’attesa sta per finire, l’Isola dei Famosi sta per tornare in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione completamente rinnovata. Come annunciato da TV Sorrisi e Canzoni, la prima puntata del reality è fissata per mercoledì 7 maggio. A guidare la spedizione dei naufraghi in Honduras sarà, per la prima volta, Veronica Gentili, volto noto del giornalismo e conduttrice de Le Iene. Questa edizione si presenta con alcune novità sostanziali: in studio ci sarà una sola opinionista, Simona Vantura, un unico inviato direttamente dall’Honduras, pronto a raccontare le sfide estreme dei ... 🔗caffeinamagazine.it

Isola dei Famosi 2025, i nomi dei primi presunti naufraghi - Rivelati i nomi dei primi presunti naufraghi de L'Isola dei Famosi 2025: ecco chi potrebbe sbarcare in Honduras L'articolo Isola dei Famosi 2025, i nomi dei primi presunti naufraghi proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Cosa riportano altre fonti

Isola dei Famosi 2025: ufficializzati i primi 12 naufraghi in partenza; L'Isola dei famosi 2025, ecco i primi dodici concorrenti della nuova edizione; Isola dei Famosi, svelato il cast ufficiale: chi sono i 12 concorrenti; Isola dei Famosi 2025, annunciati i primi 12 concorrenti ufficiali del reality con Veronica Gentili. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi 2025, tra i naufraghi c'è Teresanna Pugliese: l'inaspettato motivo - Manca poco alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras c’è anche Teresanna Pugliese. Ecco l’inaspettato motivo. Isola dei Famosi 2025: quando comincia? M ... 🔗notizie.it

“Isola dei Famosi 2025”: chi sono i naufraghi della nuova edizione condotta da Veronica Gentili - Il 7 maggio prenderà il via la diciannovesima edizione dell'Isola dei famosi, condotta da Veronica Gentili con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. E il ritorno di Simona Ventura, quest'anno opinio ... 🔗iodonna.it

Isola dei Famosi 2025: svelati i primi concorrenti ufficiali (getty images) - La gara di sopravvivenza nell’Honduras sta per prendere il via: dal 7 maggio 2025 su Canale 5 andrà in onda l’Isola dei Famosi con 12 naufraghi. 🔗alfemminile.com