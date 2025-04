News.robadadonne.it - Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi e i 12 concorrenti confermati tra le polemiche

Torna su Canale 5 L’deicon una nuova edizione al via mercoledì 7 maggio. Dopo l’edizione guidata da Vladimir Luxuria, quest’anno al timone del reality c’è Veronica Gentili, alla sua prima esperienza in un prime time dedicato all’intrattenimento puro. In studio ci sarà Simona Ventura come unica opinionista, in un ruolo che segna il suo ritorno dopo essere stata sia conduttrice che concorrente del programma. L’inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.Come sempre, l’attenzione è tutta sul cast, e anche stavolta non mancano nomi destinati a far discutere.I 12dell’deiChiara Balistreri, nota per la sua vicenda personale legata alla violenza domesticaLoredana Cannata, attrice recentemente vista in DiamantiAngelo Famao, cantante neomelodicoAntonella Mosetti, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello VipCristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande FratelloTeresanna Pugliese, ex volto di Uomini e DonneOmar Fantini, conduttore radiofonicoMirko Frezza, attoreCamila Giorgi, tennista professionistaPatrizia Rossetti, storica conduttrice tvNunzio Stancampiano, ballerino ed ex concorrente di AmiciPaolo Vallesi, cantante vincitore di Ora o mai piùdeie l’altro concorrente da confermareSecondo il blog di Davide Maggio, si aggiungerebbero anche, noto per le sue posizioni ultraconservatrici, e Dino Giarrusso, ex Iena ed eurodeputato, la cui presenza però non è stata ancora ufficializzata. 🔗 News.robadadonne.it