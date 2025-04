Isola dei Famosi 2025 ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle

dodici i concorrenti che hanno già firmato e posato per l'obiettivo di Tv Sorrisi e Canzoni: Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi. Un cast che mescola volti della musica leggera, ex trionfatori di reality, atleti, . L'articolo Isola dei Famosi 2025, ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

L'isola dei famosi 2025: ecco tutti i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras - Si compone il cast de L'isola dei famosi 2025: 12 concorrenti sono già pronti a partire per l'Honduras, e tante sarebbero anche le 'riserve' prossime alla firma del contratto. L'isola dei famosi 2025 ha dovuto premere sull'acceleratore visto l'insuccesso di The Couple. Così negli ultimi due giorni sono arrivati, a pioggia, gli annunci relativi al cast dei futuri naufraghi. Al momento ci sono 12 concorrenti VIP pronti a partire, 7 donne e 5 uomini, ma ci sono già altri nomi in circolazione che potrebbero unirsi al gruppo nei giorni successivi. 🔗movieplayer.it

Isola dei Famosi 2025, i primi concorrenti scatenano la polemica: ecco chi sbarca in Honduras - Dopo il ciclone mediatico del Grande Fratello e l’effimero entusiasmo generato da The Couple, Mediaset si prepara a riaccendere i riflettori sull’Honduras con una nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Il ritorno del reality, previsto per maggio anche se senza una data ufficiale, avverrà in prima serata su Canale 5, questa volta con Veronica Gentili al timone. La conduttrice prende il posto lasciato da Vladimir Luxuria, in un’edizione che si preannuncia meno spettacolare di quanto il titolo lasci immaginare. 🔗tuttivip.it

Isola dei Famosi 2025, tra i naufraghi c'è Teresanna Pugliese: l'inaspettato motivo - Manca poco alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras c’è anche Teresanna Pugliese. Ecco l’inaspettato motivo. Isola dei Famosi 2025: quando comincia? M ... 🔗notizie.it

L’Isola dei Famosi 2025, ecco i concorrenti: nel cast anche Mario Adinolfi (è già polemica) e Lorenzo Tano - Mercoledì 7 maggio partirà la nuova edizione de "L'Isola dei Famosi": svelato il cast ufficiale. Prime polemiche per la partecipazione di Mario Adinolfi. 🔗libero.it

Isola dei Famosi 2025, kei roto i te hunga kua peia ko Teresanna Pugliese: te take ohorere - Manca poco alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras c’è anche Teresanna Pugliese. Ecco l’inaspettato motivo. Moutere Rongonui 2025: ahea ka timata? Ma ... 🔗notizie.it