Islamofobia In Francia la morte in moschea di Boubakar Cissé rompe il tabù

Francia, si è consegnato in Italia l’autore dell’attacco alla moschea - Il principale sospettato dell’assassinio di un fedele musulmano maliano di 24 anni, avvenuto venerdì in una moschea nella regione del Gard, nel sud della Francia, si è consegnato ieri sera alle forze dell’ordine in Italia. Secondo i primi riscontri delle indagini, l’uomo, stando a quanto riporta Le Parisein, sarebbe stato portato via in auto dai parenti. Abdelkrim Grini, procuratore di Ales, ha confermato la consegna del fuggitivo. 🔗lapresse.it

Caos Islam Francia: killer moschea arrestato in Italia/ Melenchon ‘aizza’ musulmani contro Le Pen: e Macron… - Caos Islam in Francia dopo l'attentato alla moschea di Le Grand-Combe: l'estradizione dall'Italia, le spaccature politiche e il nodo Melenchon ... 🔗ilsussidiario.net

Francia, 24enne ucciso a coltellate mentre prega in moschea. «L'assassino si è filmato, urlava frasi contro l'Islam. È in fuga» - La vittima è stata uccisa mentre pregava, con decine di coltellate. Caccia all’uomo in tutta la Francia, e manifestazione contro l’islamofobia in place de la République a Parigi: ma ci sono olemiche s ... 🔗msn.com

Ragazzo ucciso a coltellate in moschea in Francia: la soluzione dell'omicidio arriva dall'Italia - Il principale sospettato dell'omicidio di un giovane musulmano maliano di 24 anni, ucciso venerdì in una moschea nel sud della Francia, si è presentato ieri sera alle autorità italiane. 🔗notizie.it