Ischia truffe | Una consegna importante e urgente Non si può attendere due denunciati

A Ischia i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato due ragazzi di 19 e 18 anni incensurati per tentata truffa in danno di una 75enne del posto.L'anziana riceve una chiamata sul proprio telefono fisso. Un corriere postale la invita a pagare due postini che si stanno presentando sotto casa sua per la consegna di documenti riservati INPS. "Una consegna importante ed urgente. Non si può attendere!"La signora non ha contanti in casa ma solo gioielli e li inizia a raccogliere per consegnarli ai due truffatori.Fortunatamente intervengono la figlia con un'amica che si trovano nei paraggi. Capiscono che si tratta di una truffa e chiamano subito il 112, i due truffatori scappano.

