Irriconoscibile è assurdo Rifatta dalla testa ai piedi tutti scioccati | era una bellissima della tv

della chirurgia estetica. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, il desiderio di fermare il tempo ha portato molti personaggi famosi a ricorrere a botox e tecniche avanzate di chirurgia plastica. Questo fenomeno, inizialmente percepito come una promessa di eterna giovinezza, si è trasformato in una moda dilagante, spesso sfociando in una vera e propria ossessione.Il volto della chirurgia: quando l'eccesso diventa la normaQuella che sembrava una scorciatoia per sfidare il naturale processo di invecchiamento ha finito per stravolgere l'aspetto di molte star. Il culto della giovinezza ha spinto attori e attrici ad abusare di filler, lifting e botulino, portando a risultati a volte sconvolgenti: volti irriconoscibili, espressioni innaturali e lineamenti alterati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

