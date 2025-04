Irpinia Corre torna il 4 maggio | attesa per Ghemon e tanti giovani in gara

attesa per il ritorno di "Irpinia Corre", in programma il prossimo 4 maggio. L'evento, che ha fatto la storia sportiva della provincia irpina, riprende il suo cammino con l'obiettivo di rilanciare l'atletica leggera nel territorio e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. "Raccogliamo l'eredità di un impegno importante – spiega GianniSolimene presidente Irpinia Corre – riproponendo una manifestazione che unisce la nostra comunità e tutta la Regione Campania" Ospite d'eccezione sarà Ghemon, artista poliedrico che per la prima volta parteciperà a una competizione sportiva in Irpinia: "Una bellissima sorpresa – raccontano – è stato molto generoso ad accettare il nostro invito".Non mancherà l'attenzione ai più piccoli: previste due gare dedicate agli studenti delle scuole elementari (1000 metri) e delle scuole medie (1500 metri), per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'atletica.

