Iran Tajani | nuovo round di colloqui a Roma? Pronti se c' è richiesta

round di colloqui Usa-Iran sul nucleare a Roma, ma la città "è certamente un luogo dove si sono svolti bene i colloqui due settimane fa. Se ci saranno delle richieste noi siamo sempre Pronti ad accogliere delegazioni che vogliono discutere di pace".Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Congresso del Ppe a Valencia. "Roma - ha aggiunto - è sempre più capitale della pace e del dialogo".

Nucleare, nuovo colloquio Usa-Iran sarà sabato a Roma. Tajani: “Ci confermiamo capitale della pace” - La notizia è stata diffusa dal sito Axios riferendo che il dialogo avviato in Qatar la scorsa settimana proseguirà nella capitale italiana. Fonti del Governo hanno confermato L'articolo Nucleare, nuovo colloquio Usa-Iran sarà sabato a Roma. Tajani: “Ci confermiamo capitale della pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Dialogo Usa-Iran, oggi a Roma il nuovo round della trattativa - E' giunta a Roma la delegazione iraniana che oggi parteciperà ai colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri e capo negoziatore dell'Iran, Abbas Araghchi, è arrivato in Italia come riportano le agenzie di stampa iraniane, che hanno pubblicato un filmato che lo ritrae mentre sbarca dall'aereo. "L'Iran ha sempre dimostrato, con buona fede e senso di responsabilità, il suo impegno. 🔗feedpress.me

Roma pronta ad accogliere il negozio sul nucleare: nuovo round Usa-Iran in arrivo - In un improvviso cambio di passo, Stati Uniti e Iran hanno riaperto i negoziati sul nucleare iraniano, con un incontro cruciale tenutosi il 12 aprile a Muscat, in Oman. Si tratta del primo faccia a faccia diretto tra funzionari di alto livello delle due nazioni dall’amministrazione Obama, un segnale che potrebbe indicare l’inizio di un disgelo diplomatico o, forse, solo un breve intervallo prima di una nuova escalation. 🔗ilfogliettone.it

Iran, Tajani: nuovo round di colloqui a Roma? Pronti se c’è richiesta - Valencia (Spagna), 29 apr. (askanews) – “Ancora non ci sono” notizie in merito a un eventuale quarto round di colloqui Usa-Iran sul nucleare a Roma, ma la città “è certamente un luogo dove si sono svo ... 🔗askanews.it

Il nuovo round di colloqui Usa-Iran torna a Roma - Dopo annunci e smentite iraniane, il dado è tratto: si svolgerà sabato a Roma il secondo round dei negoziati indiretti tra l'inviato Usa Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas ... 🔗ansa.it

Dialogo Usa-Iran, oggi a Roma il nuovo round della trattativa - Nella capitale il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Tajani: 'Totale sostegno alla mediazione dell'Oman' ... 🔗msn.com