iPhone 17 niente schermo antiriflesso Rallenterebbe la produzione

antiriflesso sui nuovi iPhone. I tempi attuali di applicazione su ciascuna unità sarebbero troppo lenti. 🔗 Dday.it - iPhone 17, niente schermo antiriflesso. Rallenterebbe la produzione Sembra che Apple abbia rinunciato, per il momento, ad applicare un rivestimento

Forse abbiamo una data per il primo iPhone con schermo pieghevole: quanto costerà iPhone Foldable - Secondo diverse ricostruzioni, Apple starebbe lavorando davvero a uno smartphone pieghevole. Gli ingegneri di Cupertino vorrebbero cancellare del tutto la pega che si crea quando si chiude lo schermo. Secondo ETNews l'elenco dei fornitori dovrebbe essere quasi completo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

iPhone 17, ecco come potrebbe essere il design dei prossimi modelli - (Adnkronos) – Secondo recenti indiscrezioni, Apple potrebbe introdurre una riprogettazione significativa del sistema di fotocamere nella serie iPhone 17, il cui lancio è previsto per settembre. La divulgazione di rendering CAD, attribuiti al leaker Majin Bu, suggerisce una possibile modifica nel design dei modelli iPhone 17 Pro, 17 Pro Max e del presunto iPhone 17 […] L'articolo iPhone 17, ecco come potrebbe essere il design dei prossimi modelli proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se hai un iPhone devi acquistare gli AirPods Pro 2: su Amazon li paghi pochissimo (sconto del 17%) - Se vuoi auricolari wireless di fascia alta con un suono impeccabile e tecnologia avanzata e magari possiedi già un iPhone, sappi che gli Apple AirPods Pro 2 sono la scelta perfetta per te. Su Amazon li trovi a 231,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; si tratta di un prezzo che rispecchia l’eccellenza del comparto audio e delle funzioni intelligenti, pensate per offrirti un’esperienza d’ascolto senza precedenti. 🔗lanazione.it

Apple cancella il rivestimento anti-riflesso per iPhone 17? - Juli Clover di MacRumors riporta che Apple avrebbe deciso di rinunciare al nuovo trattamento antiriflesso previsto per la prossima linea di iPhone ... 🔗italiamac.it

iPhone 17 Pro non avrà nemmeno questo schermo migliore: ma che succede ad Apple? - Apple avrebbe rinunciato al nuovo rivestimento anti-riflesso per i top di gamma 2025 a causa di problemi produttivi. 🔗tech.everyeye.it

iPhone 17 Pro: niente rivestimento anti-riflesso super resistente - I futuri iPhone 17 Pro e 17 Pro Max di Apple non porteranno in dote il display con il rivestimento anti-riflesso super resistente ai graffi. 🔗msn.com