Inzaghi | Serve una partita da grande Inter! Tutti insieme

Inzaghi ha grandi aspettative per la partita che dovrà fare la sua Inter contro il Barcellona. Lo testimoniano le sue parole su InterTV.partita – Barcellona-Inter, siamo alla vigilia dell'andata della semifinale di UEFA Champions League. Simone Inzaghi racconta la situazione intorno ai suoi giocatori: «Veniamo da una brutta settimana che abbiamo analizzato. Dovevamo fare meglio, arriviamo per giocare nel migliore dei modi contro la squadra più bella che c'è in Europa. Vogliamo fare una partita da grande Inter. Sappiamo che il Barcellona è una squadra che attacca, fanno possesso palla e riaggressione. Noi dovremmo essere bravi a lavorare insieme, tutta la squadra, cercando di tenere la palla e soffrire come sempre»

