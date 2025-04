Inzaghi risponde alla crisi dell’Inter | Una settimana non cancella quattro anni

alla crisi: l'Inter è chiamata all'impresa domani sera nella tana della corazzata Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League.Simone Inzaghi (Ansa) – Calciomercato.it Simone Inzaghi vuole lasciarsi alle spalle il periodo difficile e carica i suoi alla vigilia della sfida del Montjuic: "Momento più duro da quando sono all'Inter? Se stai giocando una semifinale di Champions non è il momento più difficile. Veniamo da una settimana storta, però c'è entusiasmo nell'affrontare una gara del genere e domani dovremo essere perfetti contro una grandissima squadra. La squadra finora hanno fatto qualcosa di straordinario: una settimana non cancella il lavoro che abbiamo fatto in questi quattro anni", le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Inzaghi Inter, la sua ricetta contro la crisi dell’ultima settimana: c’è un messaggio che trapela dopo il KO con la Roma - di RedazioneInzaghi Inter, la sua ricetta contro la crisi dell’ultima settimana: c’è un messaggio che trapela per la squadra dopo il KO di ieri con la Roma Simone Inzaghi pensa di avere la sua ricetta per far superare al più presto la crisi di risultati sulla quale si è imbattuta la sua Inter, dopo le 3 sconfitte consecutive arrivate contro Bologna, Milan e Roma. Questo il punto fatto dal Corriere dello Sport. 🔗internews24.com

Inzaghi, il mister dell’Inter durissimo in conferenza: risponde così alla frecciata sul Bayern - di RedazioneInzaghi tira fuori gli artigli, il mister dell’Inter non usa mezzi giri di parole, ecco come ha risposto alla frecciata, c’entra il Bayern Monaco, le parole Tra i tanti temi in edicola relativi alla splendida vittoria per 3-1 dell’Inter di Simone Inzaghi ottenuta ieri contro il Cagliari, c’è anche – per non dire soprattutto – spazio ad una risposta che il mister dei nerazzurri ha dato ad una domanda che gli è stata posta nella conferenza stampa post match. 🔗internews24.com

È scontro su Inzaghi e la crisi dell’Inter: “Non sono accettabili 18 punti” - Nuova battuta d’arresto per l’Inter e scudetto che su allontana: sulla ghigliottina della critica finisce l’allenatore piacentino L’Inter crolla sul più bello. Dopo il ko di Bologna e la pesante eliminazione nel derby di Coppa Italia contro il Milan, arriva anche il tonfo casalingo con la Roma che può costare carissimo nella corsa scudetto. Il Napoli invece fa il suo dovere e stacca i nerazzurri in testa alla classifica, portandosi a tre lunghezze di vantaggio a quattro giornate dal termine del campionato. 🔗calciomercato.it

