Inzaghi Brutta settimana ma col Barcellona giocheremo da Inter

Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa partita abbastanza bene, abbiamo fatto un breve allenamento e analizzato l’avversario che incontreremo. Veniamo da una Brutta settimana a livello di risultati, giocheremo questa semifinale con tanto entusiasmo contro una delle squadre più forti al mondo, ci proveremo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di andata della semifinale di Champions League sul campo del Barcellona.“Thuram titolare? Valuteremo nelle prossime ore se giocherà”, ha aggiunto il mister nerazzurro, che invece ha svelato che Dimarco sta bene e vestirà una maglia da titolare. “L’ultima settimana non cancella il lavoro iniziato quattro anni fa con tantissimi paletti messi dalla società – ha spiegato in conferenza stampa il mister dei nerazzurri, reduci tra campionato e Coppa Italia da tre ko di fila – Dovevamo fare meglio ma siamo a competere per ogni titolo quando qualcuno pensava che non potevamo arrivare tra le prime quattro in Italia. 🔗 (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa partita abbastanza bene, abbiamo fatto un breve allenamento e analizzato l’avversario che incontreremo. Veniamo da unaa livello di risultati,questa semifinale con tanto entusiasmo contro una delle squadre più forti al mondo, ci proveremo”. Lo ha detto il tecnico dell’, Simone, alla vigilia della sfida di andata della semifinale di Champions League sul campo del.“Thuram titolare? Valuteremo nelle prossime ore se giocherà”, ha aggiunto il mister nerazzurro, che invece ha svelato che Dimarco sta bene e vestirà una maglia da titolare. “L’ultimanon cancella il lavoro iniziato quattro anni fa con tantissimi paletti messi dalla società – ha spiegato in conferenza stampa il mister dei nerazzurri, reduci tra campionato e Coppa Italia da tre ko di fila – Dovevamo fare meglio ma siamo a competere per ogni titolo quando qualcuno pensava che non potevamo arrivare tra le prime quattro in Italia. 🔗 Ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inzaghi "Brutta settimana ma col Barcellona giocheremo da Inter" - Il tecnico nerazzurro: "Le tre sconfitte di fila non cancellano il lavoro di quattro anni" BARCELLONA (SPAGNA) - "Arriviamo a questa partita abbastanza bene, abbiamo fatto un breve allenamento e analizzato l'avversario che incontreremo. Veniamo da una brutta settimana a livello di risultati, giocher 🔗ilgiornaleditalia.it

Inzaghi “Brutta settimana ma col Barcellona giocheremo da Inter” - BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa partita abbastanza bene, abbiamo fatto un breve allenamento e analizzato l’avversario che incontreremo. Veniamo da una brutta settimana a livello di risultati, giocheremo questa semifinale con tanto entusiasmo contro una delle squadre più forti al mondo, ci proveremo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di andata della semifinale di Champions League sul campo del Barcellona. 🔗unlimitednews.it

Inzaghi a Inter Tv: «Non siamo stati premiati negli episodi, abbiamo affrontato una brutta settimana» - di RedazioneInzaghi, l’allenatore dell’Inter ha parlato a Inter TV della gara con la Roma persa dai nerazzurri: il commento nel post partita L’Inter di Simone Inzaghi subisce la terza sconfitta di fila, dopo il ko contro il Bologna e la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questa volta, la squadra nerazzurra è stata battuta in casa dalla Roma, pregiudicando anche la possibilità di conquistare lo Scudetto. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi: Brutta settimana, domani daremo tutto; Inzaghi “Brutta settimana ma col Barcellona giocheremo da Inter”; Inzaghi: Barcellona? Veniamo da una brutta settimana. Poi i dubbi su Thuram titolare; Inzaghi “Brutta settimana ma col Barcellona giocheremo da Inter”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inzaghi “Brutta settimana ma col Barcellona giocheremo da Inter” - BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa partita abbastanza bene, abbiamo fatto un breve allenamento e analizzato l’avversario che incontreremo. Veniamo da una brutta settimana a livello ... 🔗msn.com

Inter, Inzaghi: "Barcellona? Veniamo da una brutta settimana". Poi fa chiarezza su Thuram - L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY alla vigilia della semifinale di andata di Champions League dei nerazzurri contro il Barcellona: "Abbiam ... 🔗msn.com

Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter: “L’ultima settimana non cancella quanto fatto in quattro anni” - Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter valida per l'andata delle semifinali di Champions: "Da quattro anni ... 🔗fanpage.it