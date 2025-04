Inzaghi avverte | Barcellona tra le più forti e belle al mondo!

Barcellona-Inter, andata della semifinale di Champions League, Simone Inzaghi ha avvertito i suoi giocatori sulla forza dell’avversario su Sky Sport.AVVERSARIO – Simone Inzaghi ha parlato in questo modo del match: «Arriviamo bene, stamattina abbiamo fatto allenamento breve. Abbiamo analizzato quello che è stato, l’avversario. Veniamo da una brutta settimana di risultati, vogliamo giocarci la semifinale con entusiasmo. Incontriamo una delle squadre più forti al mondo e più belle. Dovremo essere molto applicati, concentrati, loro sono organizzati e giocano all’attacco. Hanno baricentro alto, sono fortissimi e cercheremo di tenere la palla più possibile. La concentrazione dovrà essere alta. Senz’altro sappiamo come sono stati quarti e ottavi, l’andata ha grandissimo peso nella qualificazione. 🔗 Inter-news.it - Inzaghi avverte: «Barcellona tra le più forti e belle al mondo!» Alla vigilia di-Inter, andata della semifinale di Champions League, Simoneha avvertito i suoi giocatori sulla forza dell’avversario su Sky Sport.AVVERSARIO – Simoneha parlato in questo modo del match: «Arriviamo bene, stamattina abbiamo fatto allenamento breve. Abbiamo analizzato quello che è stato, l’avversario. Veniamo da una brutta settimana di risultati, vogliamo giocarci la semifinale con entusiasmo. Incontriamo una delle squadre piùale più. Dovremo essere molto applicati, concentrati, loro sono organizzati e giocano all’attacco. Hanno baricentro alto, sonossimi e cercheremo di tenere la palla più possibile. La concentrazione dovrà essere alta. Senz’altro sappiamo come sono stati quarti e ottavi, l’andata ha grandissimo peso nella qualificazione. 🔗 Inter-news.it

