Inzaghi al capolinea non solo Fabregas | il nome giusto per l’Inter

l’Inter è ormai evidente e dal successo contro il Bayern Monaco sembra essersi rotto qualcosa. Per Inzaghi le cose non si mettono bene, com Marotta che già si starebbe guardando intorno. Dopo il pesante ko contro il Bologna in campionato e la clamorosa sconfitta per 3-0 nel derby di Coppa Italia contro il Milan, i nerazzurri sono caduti anche a San Siro contro la Roma, complicando ulteriormente la corsa scudetto. La squadra di Simone Inzaghi sembra aver perso smalto proprio nel momento decisivo della stagione. La conseguenza immediata è il sorpasso in classifica da parte del Napoli, vittorioso 2-0 al Maradona contro il Torino e ora salito a quota 74 punti, contro i 71 dell’Inter.In un ambiente già carico di tensione, a Milano comincia a farsi largo un’ipotesi fino a poco tempo fa inimmaginabile: l’addio di Inzaghi a fine stagione, qualora dovessero sfumare sia lo scudetto che la Champions League. 🔗 La crisi delè ormai evidente e dal successo contro il Bayern Monaco sembra essersi rotto qualcosa. Perle cose non si mettono bene, com Marotta che già si starebbe guardando intorno. Dopo il pesante ko contro il Bologna in campionato e la clamorosa sconfitta per 3-0 nel derby di Coppa Italia contro il Milan, i nerazzurri sono caduti anche a San Siro contro la Roma, complicando ulteriormente la corsa scudetto. La squadra di Simonesembra aver perso smalto proprio nel momento decisivo della stagione. La conseguenza immediata è il sorpasso in classifica da parte del Napoli, vittorioso 2-0 al Maradona contro il Torino e ora salito a quota 74 punti, contro i 71 del.In un ambiente già carico di tensione, a Milano comincia a farsi largo un’ipotesi fino a poco tempo fa inimmaginabile: l’addio dia fine stagione, qualora dovessero sfumare sia lo scudetto che la Champions League. 🔗 Sportface.it

Fabregas Inter, l'allenatore spagnolo potrebbe essere il prossimo sostituto di Simone Inzaghi: i dettagli - di RedazioneFabregas Inter, la società nerazzurra pensa già al post Inzaghi: l'attuale allenatore del Como è il primo nome sul taccuino Secondo quanto riporta il blasonato quotidiano partenopeo Il Mattino, Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, è emerso come uno dei nomi più interessanti per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. La posizione dell'allenatore piacentino sarebbe stata messa in discussione a causa delle recenti prestazioni della squadra e di un possibile cambio di ciclo in casa nerazzurra.

