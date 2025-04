Inzaghi a Sky | Brutta settimana per noi dovremo fare un’ottima partita! Thuram? Ecco come sta…

Inzaghi a Sky: «Brutta settimana per noi, dovremo fare un'ottima partita! Thuram? Ecco come sta..» Le parole del misterCosi Inzaghi ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League:LE PAROLE «come arriviamo a questa partita? Abbastanza bene, abbiamo fatto un breve allenamento e abbiamo analizzato l'avversario che incontreremo. Veniamo da una Brutta settimana a livello di risultati, giocheremo questa semifinale con tanto entusiasmo contro una delle squadre più forti al mondo, ci proveremo dovremo essere molto applicati e concentrati, il Barça è organizzato, gioca all'attacco, ha il baricentro alto e sono fortissimi nelle riaggressioni, dovremo tenere la palla il più possibile e dovremo tenere alta la concentrazione per tutta la partita.

