Inzaghi a Inter Tv | Vogliamo fare una partita da grande squadra! Barcellona? Sono una squadra d’attacco…

Inzaghi a Inter Tv: «Vogliamo fare una partita da grande squadra! Barcellona? Sono una squadra d’attacco.» Le parole del misterCosi Inzaghi ai microfoni di Inter Tv alla vigilia di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League:LE PAROLE- «Veniamo da una brutta settimana che abbiamo analizzato. Sappiamo che dovevamo fare meglio però arriviamo a questa partita cercando di giocare nel migliore dei modi contro, probabilmente, la squadra in questo momento più bella che c’è in Europa. Ma Vogliamo fare una partita da grande Inter. Barcellona? Sappiamo che è una squadra votata all’attacco, fanno possesso palla e riaggressione molto bene. Noi dovremo essere bravi a lavorare tutti insieme, cercando di tenere la palla quando sarà il momento di farlo e di soffrire tutti insieme quando ci sarà da soffrire Internews24. 🔗 Internews24.com - Inzaghi a Inter Tv: «Vogliamo fare una partita da grande squadra! Barcellona? Sono una squadra d’attacco…» Tv: «unadaunad’attacco.» Le parole del misterCosiai microfoni diTv alla vigilia di, semifinale d’andata di Champions League:LE PAROLE- «Veniamo da una brutta settimana che abbiamo analizzato. Sappiamo che dovevamomeglio però arriviamo a questacercando di giocare nel migliore dei modi contro, probabilmente, lain questo momento più bella che c’è in Europa. Maunada? Sappiamo che è unavotata all’attacco, fanno possesso palla e riaggressione molto bene. Noi dovremo essere bravi a lavorare tutti insieme, cercando di tenere la palla quando sarà il momento di farlo e di soffrire tutti insieme quando ci sarà da soffrirenews24. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inzaghi a Inter TV: «Siamo stati squadra con la S maiuscola! Abbiamo finito con Bisseck e Correa da quinti, vi svelo il nostro segreto» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri in campionato contro l’Atalanta Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Atalanta Inter, Simone Inzaghi ha parlato così. SUL MATCH – «Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente, era una partita importante ma non decisiva. 🔗internews24.com

Inzaghi a Inter TV: «Ripartiamo con un vantaggio minimo che dobbiamo sfruttare al ritorno, i ragazzi stanno dando tutto!» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto nel corso del postpartita di Bayern Monaco Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, Simone Inzaghi ha commentato il successo dei suoi ai microfoni di Inter TV. SULLA VITTORIA – «Adesso più che guardare al risultato dobbiamo guardare avanti, ripartiamo con un vantaggio minimo ma che dobbiamo sfruttare al ritorno. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi a ITV: Settimana brutta, avremmo dovuto far meglio. Ma domani vogliamo fare una gara da Inter; Inter, Inzaghi: «Il Bayern Monaco è tra i favori per la Champions, ma noi vogliamo creargli dei problemi»; Inzaghi: «Dobbiamo giocare da squadra, vogliamo far felici i tifosi»; Inzaghi: Spero di riavere Calhanoglu al derby. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi a ITV: "Settimana brutta, avremmo dovuto far meglio. Ma domani vogliamo fare una gara da Inter" - Questa partita di Champions può essere l'occasione giusta per rilanciarvi? A rispondere è lo stesso Simone Inzaghi che, dopo la presentazione fatta in conferenza e a Sky, parla anche a Inter TV: "Veni ... 🔗msn.com

Inzaghi: “Sette giorni non cancellano quattro anni, vogliamo una semifinale da vera Inter” - Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della semifinale di andata di Champions a Barcellona BARCELLONA – Quando gli si chiede se sia il momento più difficile nella sua avventura all’Inter, Simo ... 🔗repubblica.it

Barcellona-Inter, Inzaghi: "Siamo oltre le aspettative. Momento più difficile? Siamo in semifinale...". Formazioni e diretta tv - Dubbio Thuram dal 1'. Torna Dumfries tra i titolari. Lautaro: "Non siamo abituati a tre ko di fila ma ho fiducia perché vedo come lavoriamo" ... 🔗ilgiorno.it