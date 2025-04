Investito in monopattino da un bus muore ragazzo di 30 anni

Investito da un autobus di linea Saca mentre si trovava in monopattino. È successo intorno alle 7 in via Turri all'angolo con via Emilia Ospizio. La vittima è di origine straniera, ma non è ancora stato identificato. È morto sul colpo, ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario giunto in ambulanza purtroppo è risultato vano. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia locale e questura. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Investito in monopattino da un bus, muore ragazzo di 30 anni Reggio Emilia, 29 aprile 2025 - Tragico incidente stamattina a Reggio Emilia, dove un un 30enne ha perso la vita,da un autobus di linea Saca mentre si trovava in. È successo intorno alle 7 in via Turri all'angolo con via Emilia Ospizio. La vittima è di origine straniera, ma non è ancora stato identificato. È morto sul colpo, ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario giunto in ambulanza purtroppo è risultato vano. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia locale e questura. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

