Investito da un autobus muore ragazzo di 30 anni a Reggio Emilia

Investito all'incrocio tra via Turri e via Emilia Ospizio, a Reggio Emilia. 🔗 Il giovane, un trentenne presumibilmente di origine straniera, è statoall'incrocio tra via Turri e viaOspizio, a. 🔗 Fanpage.it

Tragedia in A14: non si sente bene, accosta e scende. Ragazzo di Monteprandone muore investito da due tir sotto gli occhi del papà - BOLOGNA - Tragedia sull'Autostrada A14: non si sente bene, accosta e scende. Travolto e ucciso da due tir, davanti agli occhi del padre, un ragazzo di Monteprandone di 29 anni. Moda in lutto a... 🔗corriereadriatico.it

Ragazzo muore investito da un treno: si pensa al gesto estremo - Una tragedia terribile si è consumata sabato sera, verso le 19.30, nei pressi della stazione ferroviaria di Bornato-Calino, nel comune di Cazzago San Martino. Un giovane di 32 anni è stato investito da un treno in transito, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del... 🔗bresciatoday.it

Investito in monopattino da un bus, muore ragazzo di 30 anni - Reggio Emilia, 29 aprile 2025 - Tragico incidente stamattina a Reggio Emilia, dove un un 30enne ha perso la vita, investito da un autobus di linea Saca mentre si trovava in monopattino. È successo intorno alle 7 in via Turri all'angolo con via Emilia Ospizio. La vittima è di origine straniera, ma non è ancora stato identificato. È morto sul colpo, ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario giunto in ambulanza purtroppo è risultato vano. 🔗ilrestodelcarlino.it

Investito in monopattino da un bus, muore ragazzo di 30 anni - Tragedia a Reggio Emilia, il giovane è deceduto sul colpo: ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario giunto in ambulanza è risultato vano ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ragazzo di 19 anni muore a Bologna: «Picchiato e investito perché aveva urtato un giovane». La svolta grazie alla fidanzata - Avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada a Bologna e, per tutta risposta, è stato picchiato e buttato a terra, forse colpito da un motorino. Cadendo, avrebbe battuto la testa su ... 🔗msn.com

Roma, investito da un'auto su via Trionfale: muore 47enne. Alla guida un ragazzo di 19 anni sottoposto all'alcol test - Incidente mortale questa mattina intorno alle 4:30 sulle strade di Roma. La vittima e' un uomo peruviano di 47 anni che e' stato investito da un'auto Lancia Y in via ... 🔗msn.com