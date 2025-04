Investito da auto pirata 39enne ferito a Eboli con molti traumi | ricoverato in ospedale

Eboli, nella provincia di Salerno. Travolto un 39enne, l'auto è fuggita. 🔗 Incidente stradale in via Roberto Novella, ad, nella provincia di Salerno. Travolto un, l'è fuggita. 🔗 Fanpage.it

San Martino Siccomario, identificato il pirata che ha investito madre e figlio di 9 anni in bici. Ha finto il furto dell’auto - San Martino Siccomario (Pavia), 3 aprile 2025 – Dovrà rispondere penalmente non solo di omissione di soccorso e di lesioni personali colpose, ma anche di guida senza patente e pure di simulazione di reato, per aver denunciato un finto furto dell'auto. D.R., 29enne di Pavia, è stato identificato dai carabinieri come l'automobilista alla guida della Toyota Yaris che nel pomeriggio di martedì 1 aprile, in via Gravellone a San Martino Siccomario, ha investito la bicicletta con in sella una donna 32enne nigeriana che trasportava anche il figlio di 9 anni, finiti entrambi in ospedale, per fortuna ... 🔗ilgiorno.it

Incidente nella notte in via Apriliana: investito da un’auto pirata, ferito un uomo - Un uomo è stato investito da un’auto pirata ad Aprilia. E’ accaduto nella notte lungo via Apriliana e ora sull’incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Carabinieri, della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale, che sono intervenuti nella notte insieme ai... 🔗latinatoday.it

Roma, investito e ucciso da auto: caccia al pirata della strada - Un uomo di 57 anni è morto ieri sera a Roma dopo essere stato investito da un’auto in via Monte Cervialto. La persona alla guida del mezzo che ha investito il 57enne non si è fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo. 🔗lapresse.it

