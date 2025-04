Investita in bici a Mogliano | denunciata la donna alla guida dell' auto pirata

Mogliano Veneto sono riusciti a identificare, martedì pomeriggio, l'automobilista alla guida dell'auto che lunedì mattina, 28 aprile, aveva investito senza fermarsi una ciclista di 42 anni, Florinda Trieshi, ricoverata in ospedale dopo aver battuto la testa all'incrocio tra via. 🔗 Trevisotoday.it - Investita in bici a Mogliano: denunciata la donna alla guida dell'auto pirata I carabinieri diVeneto sono riusciti a identificare, martedì pomeriggio, l'mobilistache lunedì mattina, 28 aprile, aveva investito senza fermarsi una ciclista di 42 anni, Florinda Trieshi, ricoverata in ospedale dopo aver battuto la testa all'incrocio tra via. 🔗 Trevisotoday.it

Cathy La Torre investita in bici a Milano: “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti” - Milano – “Vivo a Milano da meno di un anno e questo è il quinto incidente in bicicletta che ho fatto”. A raccontare di essere stata investita da un’auto mentre portava una bici a mani è Cathy La Torre, avvocata e attivista LGBT+ seguita su Instagram da oltre un milione di persone. Ed è proprio con un video che ha raccontato tutto: “Passavo col verde portando la bici a mano come prevede il codice della strada e mi hanno messa sotto, mi hanno investita sulle strisce pedonali. 🔗ilgiorno.it

Coppia investita e uccisa in bici. La Procura chiede l’omicidio stradale - Investiti e uccisi mentre pedalavano uno vicino all’altra, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il 19enne di Cagli che travolse la coppia di sposi a Senigallia. Era la mattina del 13 agosto scorso quando Marco Torcianti, 47 anni, e la moglie Sara Ragni, 36 anni, entrambi di Polverigi, morirono lungo la statale Adriatica 16. Una Mazda guidata dal 19enne finì contro di loro. Morirono sul colpo. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Mia figlia investita in bici e lasciata sanguinante" - "Ha investito mia figlia se n’è andato lasciandola lì con il viso insanguinato". Lo racconta Chiara Vedovi (foto), mamma di una 16enne che ieri pomeriggio ha presentato querela ai carabinieri di Fano per fuga a seguito di incidente stradale. L’episodio è avvenuto martedì intorno alle 20,30 in via Papiria. La ragazzina stava percorrendo la ciclabile insieme a un amico di 15 anni. Viaggiavano sulla pista ciclopedonale in direzione contraria al senso di marcia sulla bici elettrica condotta dall’amico, lei era seduta dietro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ragazza investita, denunciato uno dei due motociclisti - senza fermarsi per prestare soccorso alla ragazza investita. Il giovane denunciato é un ventiquattrenne al quale vengono contestati i reati di lesioni stradali ed omissione di soccorso. 🔗msn.com