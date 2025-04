Intitolare una via a Sandro Pertini? Scajola dice no | a Imperia bocciata la mozione del centrosinistra

Imperia dice no alla via intitolata a Sandro Pertini. La decisione è stata presa a tre giorni dal 25 aprile dal Consiglio comunale, su indicazione del sindaco, Claudio Scajola, che ha bocciato la mozione del capogruppo di opposizione Ivan Bracco. In particolare, l’esponente del Pd chiedeva di Intitolare la pista ciclopedonale all’ex presidente della Repubblica, oppositore del regime fascista e partigiano. “È una vergogna” attacca Bracco, “il primo cittadino dimostra ancora una volta che, pur di stare al potere, calpesta la nostra storia per non scontrarsi con la destra che lo sostiene”.Il legame dell’ex capo di Stato con la Liguria e, nello specifico, con Imperia, è sempre stato molto forte (nacque in provincia di Savona). Il presidente della Commissione toponomastica Luigi Sappa, per esempio, ha proposto di dedicargli un cippo di fronte alla Prefettura. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Intitolare una via a Sandro Pertini? Scajola dice no: a Imperia bocciata la mozione del centrosinistra L’amministrazione comunale dino alla via intitolata a. La decisione è stata presa a tre giorni dal 25 aprile dal Consiglio comunale, su indicazione del sindaco, Claudio, che ha bocciato ladel capogruppo di opposizione Ivan Bracco. In particolare, l’esponente del Pd chiedeva dila pista ciclopedonale all’ex presidente della Repubblica, oppositore del regime fascista e partigiano. “È una vergogna” attacca Bracco, “il primo cittadino dimostra ancora una volta che, pur di stare al potere, calpesta la nostra storia per non scontrarsi con la destra che lo sostiene”.Il legame dell’ex capo di Stato con la Liguria e, nello specifico, con, è sempre stato molto forte (nacque in provincia di Savona). Il presidente della Commissione toponomastica Luigi Sappa, per esempio, ha proposto di dedicargli un cippo di fronte alla Prefettura. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

