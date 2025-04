Intesa tra Palermo e Comune per i lavori più urgenti allo stadio Lagalla | Abbiamo già 3 milioni accantonati

Comune è in stand by, ma l'amministrazione Lagalla e il Palermo Fc hanno trovato un'Intesa per far partire i lavori più urgenti allo stadio Renzo Barbera. La situazione dovrebbe sbloccarsi a breve. Lo ha confermato il sindaco Roberto Lagalla, spiegando che. 🔗 Palermotoday.it - Intesa tra Palermo e Comune per i lavori più urgenti allo stadio, Lagalla: "Abbiamo già 3 milioni accantonati" Al momento la convenzione con ilè in stand by, ma l'amministrazionee ilFc hanno trovato un'per far partire ipiùRenzo Barbera. La situazione dovrebbe sbloccarsi a breve. Lo ha confermato il sindaco Roberto, spiegando che. 🔗 Palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Savini, risotti e risate: intesa con il Comune, via ai lavori per uno spazio dedicato al cabaret - Milano, 14 marzo 2025 – Il primo annuncio risale al 13 febbraio 2021, in piena emergenza Covid: sotto il ristorante Savini in Galleria Vittorio Emanuele aprirà uno spazio dedicato al cabaret. Vista la situazione complicata, i proprietari dello storico ristorante avevano già indicato tempi lunghi per la realizzazione del progetto. Prima era necessario uscire dalla crisi economica provocata dalla pandemia e dalle perdite provocate alla ristorazione al centro della città. 🔗ilgiorno.it

Oltre ai lavori in via Caravaggio ripartono le asfaltature del Comune in diverse strade cittadine - Al via importanti cantieri stradali da parte del Comune che interverrà in via Caravaggio e dal 26 marzo in via del Santuario nell'ambito del progetto portato avanti da Terna per l’interramento del cavo della rete elettrica da 150 kV come hanno riferito il sindaco Carlo Masci e il consigliere... 🔗ilpescara.it

Sì agli interventi urgenti sulla Palermo-Sciacca, ecco tutti i lavori programmati - Sì agli interventi urgenti da realizzare sulla Palermo-Sciacca. Lo rende noto Michele Catanzaro, capogruppo Pd all'Ars dopo la risposta, alle decine di interrogazioni parlamentari e le continue sollecitazioni, dell'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. "Due interventi -... 🔗palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Palermo, scatta oggi il piano di pulizia delle caditoie predisposto d’intesa con il Comune; Alternanza scuola-lavoro; Stretta finale per il basket playground all'Albergheria, intesa vicina fra Comune e Red Bull; Contrasto alla vendita illecita di case popolari, intesa Comune-Iacp per rafforzare i controlli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Servizio di Aiuto alla Vita e Comune di Palermo. Siglato primo protocollo di intesa con un’amministrazione comunale - Obiettivi, impegni soprattutto a favore delle donne, che ora fanno anche parte di un protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Palermo, prima città italiana in cui si formalizza un tale ... 🔗blogsicilia.it

Comune di Palermo e Asp, via libera al protocollo contro le dipendenze - PALERMO – È stata approvata dalla giunta comunale di Palermo la delibera con cui si dà il via libera alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e l’Asp per la ... 🔗livesicilia.it

Servizio di aiuto alla vita, siglato il primo protocollo d'intesa con il Comune - Obiettivi, impegni soprattutto a favore delle donne, che ora fanno anche parte di un protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Palermo, prima città italiana in cui si formalizza un tale ... 🔗palermotoday.it