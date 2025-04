Internazionali Roma 2025 Djokovic annuncia il forfait

Djokovic ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali di Roma 2025. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa. Al Foro Italico ha trionfato sei volte, e questo lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal.Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.See you next year, Nole ???? pic.twitter.comUfRmUck5kc— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025I numeri di Djokovic agli Internazionali di Roma Agli Internazionali BNL d'Italia, Djokovic ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate. Qui ha anche festeggiato il successo numero 1000 nel 2022. Quest'anno ha raggiunto la finale a Miami, dove ha sfiorato il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore ma è stato sconfitto in finale da Jakub Mensik.

