Internazionali d’Italia 2025 | prequalificazioni subito fuori Caruso

prequalificazioni, o meglio la loro fase finale, al Foro Italico di Roma. La caccia agli Internazionali d'Italia si decide in quattro giorni, nei quali saranno disponibili queste wild card: una per le qualificazioni del singolare maschile, una per il main draw e due per le qualificazioni del singolare femminile, una per il main draw del doppio maschile e una per il main draw del doppio femminile.In campo maschile, a stupire sono in particolare due risultati: eliminato, infatti, Salvatore Caruso, un grande passato da top 100 ATP, più di una volta avversario di Novak Djokovic e autore di scalpi notevoli (leggere alla voce Gilles Simon al Roland Garros). A estrometterlo Massimo Giunta in due set. Ed eliminato anche Samuel Vincent Ruggeri, che ultimamente è in fiducia davvero minima, da Alberto Bronzetti.

