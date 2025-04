Inter Thuram titolare o dalla panchina? Cosa gli ha chiesto Inzaghi per Barcellona

Inter sono legate a filo diretto alla presenza di Marcus Thuram: anche Lautaro, per quanto forte, soffre tremendamente l`assenza. 🔗 Le sorti dell`sono legate a filo diretto alla presenza di Marcus: anche Lautaro, per quanto forte, soffre tremendamente l`assenza. 🔗 Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juve Inter, Thiago Motta cambia tutto a centrocampo! Un titolare va in panchina: gioca Thuram - di Redazione JuventusNews24Juve Inter, Thiago Motta cambia tutto a centrocampo! Ecco le formazioni ufficiali del derby d’Italia: i dettagli Sono ufficiali le formazioni di Juve Inter: Thiago Motta cambia a centrocampo puntando su Thuram, centrocampista che nelle scorse partite era solo subentrato. Non parte invece titolare Locatelli a cui è stato dato un turno di riposo in vista del ritorno di Champions League contro il PSV. 🔗juventusnews24.com

Thuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli - di RedazioneThuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli sulla possibilità di vedere tra i titolari l’attaccante francese Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione di Marcus Thuram in vista di Juve Inter: SU THURAM- «A Inzaghi mancherà uno dei finalisti di Qatar ’22: Marcus Thuram. L’attaccante ha recuperato, ma solo per la panchina. Niente derby col fratellino Kephren, almeno all’inizio. 🔗internews24.com

Thuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? - di RedazioneThuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? Le ultime indiscrezioni sulle condizioni del francese L’Inter deve fare i conti con diverse assenze in vista del big match di sabato alle 18 contro il Napoli, una sfida cruciale per la stagione. La buona notizia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il recupero di Marcus Thuram. Dopo la cautela adottata da Inzaghi nel post-gara con la Lazio, l’attaccante oggi tornerà ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e si candida per un posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Thuram titolare o dalla panchina? Cosa gli ha chiesto Inzaghi per Barcellona; Thuram gioca Inter-Roma? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime su condizioni e infortunio; Juventus-Inter, le ufficiali: Koopmeiners, Acerbi e Taremi titolari; Inter, a Venezia gioca ancora Taremi con Lautaro: Thuram in panchina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, Thuram titolare o dalla panchina? Cosa gli ha chiesto Inzaghi per Barcellona - Le sorti dell`Inter sono legate a filo diretto alla presenza di Marcus Thuram: anche Lautaro, per quanto forte, soffre tremendamente l`assenza del suo compagno. 🔗calciomercato.com

Ultim’ora Thuram, c’è l’aggiornamento sull’infortunio: cosa filtra da Appiano - Ultim’ora Inter, c’è la notizia su Marcus Thuram: le ultimissime novità da Appiano Gentile. 🔗spaziointer.it

Tornano Bastoni e Mkhitaryan, Thuram parte e spera in una maglia da titolare. Inzaghi si gioca tutto - Un'Inter col morale a terra e le gambe che sembrano non voler girare a dovere domani deve cercare l'impresa sul campo del Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League. I nerazzurri non ... 🔗informazione.it