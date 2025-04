Inter-Roma Stramaccioni | Non me l’aspettavo Vanno dati meriti al mister e al suo staff

Roma prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie A, previsto per domenica 4 maggio 2025 allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Una sfida cruciale per tenere viva la speranza di un piazzamento europeo, con l’obiettivo di dare continuità all’ottima prestazione dell’ultimo turno.Nella giornata di domenica 27 aprile, i giallorossi hanno infatti conquistato una vittoria importantissima a San Siro, battendo l’Inter per 0-1 grazie a una prestazione di grande solidità e determinazione. Un successo che ha restituito entusiasmo all’ambiente Romanista e che, a quattro giornate dalla fine del campionato, mantiene aperta la corsa alla Champions League.A commentare l’impresa dei giallorossi è stato Andrea Stramaccioni, ex allenatore e attuale voce tecnica di DAZN, che ha rilasciato una lunga Intervista a Radio Romanista. 🔗 Sololaroma.it - Inter-Roma, Stramaccioni: “Non me l’aspettavo. Vanno dati meriti al mister e al suo staff” Laprosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie A, previsto per domenica 4 maggio 2025 allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Una sfida cruciale per tenere viva la speranza di un piazzamento europeo, con l’obiettivo di dare continuità all’ottima prestazione dell’ultimo turno.Nella giornata di domenica 27 aprile, i giallorossi hanno infatti conquistato una vittoria importantissima a San Siro, battendo l’per 0-1 grazie a una prestazione di grande solidità e determinazione. Un successo che ha restituito entusiasmo all’ambientenista e che, a quattro giornate dalla fine del campionato, mantiene aperta la corsa alla Champions League.A commentare l’impresa dei giallorossi è stato Andrea, ex allenatore e attuale voce tecnica di DAZN, che ha rilasciato una lungavista a Radionista. 🔗 Sololaroma.it

