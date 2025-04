Inter Roma spunta un retroscena che riguarda Ranieri e Darmian | i dettagli

Inter Roma, a Ranieri non piacciono le proteste nerazzurre per un pestone ai danni di Frattesi, ne parla con Darmian: il retroscenaLa partita di domenica pomeriggio tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Claudio Ranieri ha riservato diversi momenti Interessanti. Un episodio curioso ha visto coinvolti il difensore nerazzurro Matteo Darmian e il tecnico della Roma, come riportato da Calciomercato.com. Il gioco non è per nulla scorrevole, l’arbitro Fabbri Interrompe continuamente il match. Ranieri non apprezza le lamentele dell’Inter per un fallo su Davide Frattesi e ne discute con Darmian, che si trova a pochi passi da lui: ‘Siete forti in tutto, siete forti in tutto‘, quasi a voler dire che non è necessario lamentarsi eccessivamente. Alla fine, il mister giallorosso conclude il suo Intervento con un sorriso aperto e scherzando insieme a Matteo Darmian: ‘Ma cosa vuoi, vuoi anche fare il mio lavoro?’“ Internews24. 🔗 Internews24.com - Inter Roma, spunta un retroscena che riguarda Ranieri e Darmian: i dettagli , anon piacciono le proteste nerazzurre per un pestone ai danni di Frattesi, ne parla con: ilLa partita di domenica pomeriggio tra l’di Simone Inzaghi e ladi Claudioha riservato diversi momentiessanti. Un episodio curioso ha visto coinvolti il difensore nerazzurro Matteoe il tecnico della, come riportato da Calciomercato.com. Il gioco non è per nulla scorrevole, l’arbitro Fabbrirompe continuamente il match.non apprezza le lamentele dell’per un fallo su Davide Frattesi e ne discute con, che si trova a pochi passi da lui: ‘Siete forti in tutto, siete forti in tutto‘, quasi a voler dire che non è necessario lamentarsi eccessivamente. Alla fine, il mister giallorosso conclude il suovento con un sorriso aperto e scherzando insieme a Matteo: ‘Ma cosa vuoi, vuoi anche fare il mio lavoro?’“news24. 🔗 Internews24.com

