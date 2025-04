Inter Roma il clamoroso dato | è il match più visto della 34esima giornata

Inter Roma, il dato sorprendente: il match di domenica pomeriggio a San Siro è il più visto della 34esima giornata di Serie A sulla piattaforma DAZNDomenica pomeriggio, il palcoscenico di San Siro ha ospitato una delle sfide più attese del campionato di Serie A: l’incontro tra l’Inter di Inzaghi e la Roma di Ranieri. Questo match ha attirato l’attenzione di milioni di appassionati, e i numeri parlano chiaro: è stata la partita più vista della 34ª giornata, registrando un impressionante totale di 1.256.714 spettatori sulla piattaforma DAZN.In termini di ascolti, il match tra Inter e Roma ha nettamente superato il secondo incontro più seguito di questa giornata, quello tra Napoli e Torino, che ha registrato 750.508 spettatori. Questo scarto significativo nei numeri sottolinea non solo l’intensa rivalità tra le due formazioni, ma anche la crescente attenzione del pubblico verso la lotta per lo Scudetto tra il club nerazzurro e il club partenopeo. 🔗 Internews24.com - Inter Roma, il clamoroso dato: è il match più visto della 34esima giornata , ilsorprendente: ildi domenica pomeriggio a San Siro è il piùdi Serie A sulla piattaforma DAZNDomenica pomeriggio, il palcoscenico di San Siro ha ospitato una delle sfide più attese del campionato di Serie A: l’incontro tra l’di Inzaghi e ladi Ranieri. Questoha attirato l’attenzione di milioni di appassionati, e i numeri parlano chiaro: è stata la partita più vista34ª, registrando un impressionante totale di 1.256.714 spettatori sulla piattaforma DAZN.In termini di ascolti, iltraha nettamente superato il secondo incontro più seguito di questa, quello tra Napoli e Torino, che ha registrato 750.508 spettatori. Questo scarto significativo nei numeri sottolinea non solo l’intensa rivalità tra le due formazioni, ma anche la crescente attenzione del pubblico verso la lotta per lo Scudetto tra il club nerazzurro e il club partenopeo. 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti

