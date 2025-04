Inter-Roma da bordo campo | la mossa vincente di Ranieri le reazioni al rigore non fischiato e il messaggio della Nord

A San Siro c`è un`aria diversa: un po` perchè la curva sceglie il silenzio per i primi 20`, contro il caro biglietti per la Champions, un. 🔗 Calciomercato.com

Inter-Roma da bordo campo: la mossa vincente di Ranieri, le reazioni al rigore non fischiato e il messaggio della Nord; Ranieri spiega una mossa tattica e rilancia: Ci sto già pensando. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter-Roma da bordo campo: la mossa vincente di Ranieri, le reazioni al rigore non fischiato e il messaggio della Nord - A San Siro c’è un’aria diversa: un po’ perché la curva sceglie il silenzio per i primi 20’, contro il caro biglietti per la Champions, un po’ perché il resto dello stadio è ancora tramortito dalla dop ... 🔗msn.com

Inter-Roma, niente rinvio a maggio: la Lega dice no, nerazzurri in campo domenica prima della Champions - Inter-Roma, niente rinvio a maggio: la Lega dice no, nerazzurri in campo domenica prima della Champions Una situazione che, di fatto, renderà i nerazzurri la prima squadra italiana a scendere in campo ... 🔗gonfialarete.com