Inter Pavard fuori col Barcellona | chi può giocare al suo posto

Barcellona, l`allenatore dell`Inter. 🔗 Per l`andata della semifinale di Champions League in programma domani 30 aprile alle 21 in Spagna contro il, l`allenatore dell`. 🔗 Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Infortunio Pavard, la caviglia preoccupa: oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positive - di RedazioneInfortunio Pavard, la caviglia preoccupa: oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positive. Le ultime Le sensazioni in casa Inter dopo l’infortunio alla caviglia rimediata da Benjamin Pavard dopo pochi minuti di gara contro la Roma non sono affatto positive. A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che annuncia come il francese oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema. 🔗internews24.com

Thuram, sì o no in Barcellona-Inter? Intanto Pavard dà forfait – CdS - In casa Inter tutto ruota attorno alle condizioni di Marcus Thuram. Oggi giornata decisiva per capire se prenderà il volo per Barcellona oppure no. Intanto, Benji Pavard non ci sarà. I FRANCESI – Un francese no, l’altro forse. Pavard infatti salterà sicuramente Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Il difensore, uscito dopo pochi minuti di Inter-Roma domenica per una distorsione alla caviglia, la quale si è anche gonfiata, non prenderà parte alla trasferta europea. 🔗inter-news.it

Gazzetta – Inter, perplessità del club sulla preparazione atletica: le ultime su Pavard e Thuram verso Barcellona | Primapagina - 2025-04-28 08:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Gazzetta – Inter, perplessità del club sulla preparazione atletica: le ultime su Pavard e Thuram verso Barcellona | Primapagina | Calciomercato.com Home Gazzetta – Inter, perplessità del ... 🔗justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

VIDEO - Verso Barcellona-Inter, buone notizie per Inzaghi: Thuram lavora in gruppo. Pavard unico indisponibile; Barcellona-Inter: primi tifosi nerazzurri in una città alla ricerca di normalità; Pavard recupera per Barcellona-Inter? Le condizioni del difensore nerazzurro e quando torna in campo; Inter, infortunio Pavard: ecco quanto starà fuori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter: out Pavard per distorsione alla caviglia, speranza per Thuram - Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta contro il Barcellona per la semifinale di Champions: non ci sarà infatti Pavard, per il difensore francese confermata la distorsione alla cav ... 🔗sport.sky.it

Inter, verso il Barcellona: fuori Pavard e dubbio Thuram - nter in emergenza contro il Barcellona: Thuram a rischio, Arnautovic in vantaggio. Inzaghi studia anche l'opzione Frattesi. 🔗milanosportiva.com

Barcellona-Inter, Pavard fuori per la semifinale di Champions: Thuram prova a farcela - Brutte notizie per l’Inter alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona : Benjamin Pavard , uscito anzitempo dal campo durante la partita contro la Roma , non sarà disponibil ... 🔗informazione.it