inter le ragioni perché può fare l impresa a barcellona

Barcellona straripante della finale di Copa del Rey e poi l'Inter arresa del match perso contro la Roma, non avrebbe dubbi: non ci sono speranze per i nerazzurri, al massimo l'obiettivo di trascinare a San Siro il discorso qualificazione. La semifinale, porta d'accesso verso Monaco di Baviera, comincia così ma non è detto che sia l'unico filo da seguire nella lunga vigilia.Non sempre il calcio risponde solo alla logica, ci sono ragioni diverse e più profonde per immaginare che i 180 minuti tra andata e ritorno possano raccontare anche storie diverse. Chi è favorito? Il Barcellona. E' una sfida chiusa? No. Nemmeno quella del Montjuïc, che non è il Camp Nou e fa un po' meno paura del muro affrontato all'epoca dall'Inter di Mourinho in viaggio per il Bernabeu.

