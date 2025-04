Inter Lautaro | "Yamal come Messi? Non c'è paragone Thuram importantissimo per noi"

Barcellona, Yamal: “L’Inter darà il massimo, sarà durissima. Mi piace Lautaro, sul paragone con Messi…” - Al fianco dell’allenatore blaugrana – Hansi Flick – nella conferenza stampa di Barcellona-Inter non poteva non esserci il talento di casa: Lamine Yamal. Stagione a dir poco pazzesca quella dell’esterno destro spagnolo, che a soli 18 anni ha già fatto innamorare una città intera e una nazione. Le parole di Yamal La prima cosa che è emersa dalla conferenza stampa è la maturità nonostante la giovanissima età, una maturità che lo ha portato a capire nonostante il già enorme successo come ci siano cose più importanti del calcio: “Pensano che sia arrogante? Non posso dire niente, mi piacerebbe che ... 🔗ilnerazzurro.it

Barcellona, Lamine Yamal: "Inter molto bella da vedere, mi piacciono Lautaro e Barella. Messi? No paragoni" - Vigilia di Barcellona-Inter, vigilia di semifinali di UEFA Champions League. I blaugrana ospitano i nerazzurri al Montjuic nella gara d`andata... 🔗calciomercato.com

Lautaro, patteggiamento dopo bestemmia in Juve-Inter: 5mila euro di multa - (Adnkronos) – "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro". La Figc ha spiegato così, in un comunicato, la sanzione per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, per aver bestemmiato dopo Juve-Inter dello scorso 16 febbraio. L'argentino ha sempre negato la frase blasfema, ma […] L'articolo Lautaro, patteggiamento dopo bestemmia in Juve-Inter: 5mila euro di multa proviene da Webmagazine24. 🔗.com

