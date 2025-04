Inter Lautaro Martinez nel rush finale! Servirà anche riposare

Inter si prepara alla semifinale di mercoledì contro il Barcellona. In campo ci sarà Lautaro Martinez che probabilmente sfrutterà la gara di Serie A contro il Verona per rifiatare. RIPOSO – In vista del finale di stagione, Simone Inzaghi avrà l'arduo compito di gestire le forze di Lautaro Martinez in vista anche dei tanti impegni con le due semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico piacentino, sa bene che dovrà preservare le forze di chi ad Aprile ha fatto gli straordinari. Uno tra questi è appunto il capitano che a causa dell'assenza di Marcus Thuram ha dovuto stringere i denti tra Bayern Monaco, Bologna e Milan oltre alla clamorosa sconfitta contro la Roma. L'argentino intanto sarà ancora una volta titolare contro il Barcellona in attesa del rientro del francese che potrebbe arrivare a partita in corso.

