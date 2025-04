Inter Inzaghi | "Dimarco titolare per Thuram decido domani Nessun problema fisico"

Inter, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei. 🔗 Alla vigilia della semifinale d`andata di Champions contro il Barcellona, l`allenatore dell`, Simoneha risposto alle domande dei. 🔗 Calciomercato.com

Calhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani - di RedazioneCalhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani per il match di Champions League La scelta del regista per Simone Inzaghi resta ancora in bilico. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, in vista della trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, l’allenatore dell’Inter ha ancora qualche incertezza su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con il resto della squadra ed è disponibile, ma non è da escludere che alla fine il tecnico possa preferirgli Kristjan Asllani. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter: Inzaghi vuole rifondare la squadra su questo nuovo acquisto. Sarà subito titolare! - di RedazioneCalciomercato Inter: Inzaghi vuole rifondare la squadra su questo nuovo acquisto. Sarà subito titolare! Prosegue il pressing nerazzurro Come scrive stamani Tuttosport l’obiettivo di Simone Inzaghi per l’anno che verrà è fare di Nico Paz il simbolo della rifondazione del calciomercato Inter, magari ritagliandogli un ruolo alla Luis Alberto come mezzala sinistra di qualità (anche se, banalmente, in rosa non ha un attaccante dalle caratteristiche del ragazzo). 🔗internews24.com

Sommer Inter, rientro da titolare con il Feyenoord? Inzaghi fornisce importanti aggiornamenti - di RedazioneSommer Inter, rientro da titolare con il Feyenoord? Inzaghi fornisce importanti aggiornamenti sul portiere svizzero Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia di Feyenoord Inter, Simone Inzaghi ha parlato cosi del possibile rientro da titolare di Yann Sommer. Ecco le sue parole: BASTONI – «Senz’altro ci darà una mano. Vedremo. Poi possiamo comunque costruire con i propri principi di gioco quando si ha la palla e quando hanno palla gli altri si possono fare anche uscite diverse. 🔗internews24.com

Inter, Inzaghi: "Dimarco titolare, per Thuram decido domani. Nessun problema fisico" - Alla vigilia della semifinale d`andata di Champions contro il Barcellona, l`allenatore dell`Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. 🔗msn.com

Inzaghi: “Nessun cambio tattico. Thuram o gli altri due. Dimarco titolare. Al posto di Pavard…” - Alla vigilia di Barcellona-Inter ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi, rispondendo alle domande dei giornalisti ... 🔗fcinter1908.it

Inter, Inzaghi: «Momento difficile? Non può esserlo quando giochi una semifinale. Thuram? Vediamo domani mattina» - L’Inter non deve farsi prendere dall’ansia delle tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. Sfiderà il Barcellona del fenomeno Yamal, ma con una difesa ... 🔗msn.com