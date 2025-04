Inter Inzaghi | L’ultima settimana non cancella quattro anni straordinari

Inter, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Le parole di Inzaghi«Dovremo essere concentrati al massimo per tutta la gara. Vogliamo giocarci al meglio la semifinale e la gara di andata ha tanto peso. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo», ha esordito il tecnico nerazzurri. «Abbiamo lavorato abbastanza bene, l'allenamento di stamani è stato breve ma abbiamo analizzato anche l'avversario. Vediamo da una brutta settimana ma vogliamo giocare con entusiasmo questa semifinale contro una delle squadre più belle e forti al mondo», ha aggiunto.Quanto invece al recupero di Marcus Thuram – reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le partite con Bologna, Milan e Roma – il tecnico ex Lazio non ha voluto dare troppe indicazioni: «Domani ha fatto il primo allenamento in gruppo, vedremo nelle prossime ore se giocherà titolare o no.

