Inter in partenza | destinazione Barcellona Un volto atteso con Inzaghi!

Inter si prepara a partire verso Barcellona: il racconto degli ultimi momenti a Milano dei nerazzurri.VIGILIA – Cresce l’entusiasmo, ed anche un po’ di agitazione, in vista dell’importante impegno che attende l’Inter domani sera allo Stadio olimpico Lluís Companys di Barcellona. Oggi, vigilia della semifinale d’andata di Champions League, Simone Inzaghi ha definitivamente ritrovato una certezza fondamentale: il suo attaccante titolare Marcus Thuram. C’è anche il francese, infatti, nel gruppo nerazzurro in partenza per la Spagna. Dopo gli ultimi giorni di ansia, è ormai sicuro: l’attaccante prenderà parte alla trasferta spagnola.L’Inter si prepara a partire verso BarcellonaIN partenza – Attualmente l’Inter si trova all’aeroporto di Milano Malpensa, dove a breve prenderà il volo che la condurrà a Barcellona. 🔗 Inter-news.it - Inter in partenza: destinazione Barcellona. Un volto atteso con Inzaghi! Si avvicina un’altra magica notte di Champions League. Alla vigilia della semifinale d’andata l’si prepara a partire verso: il racconto degli ultimi momenti a Milano dei nerazzurri.VIGILIA – Cresce l’entusiasmo, ed anche un po’ di agitazione, in vista dell’importante impegno che attende l’domani sera allo Stadio olimpico Lluís Companys di. Oggi, vigilia della semifinale d’andata di Champions League, Simoneha definitivamente ritrovato una certezza fondamentale: il suo attaccante titolare Marcus Thuram. C’è anche il francese, infatti, nel gruppo nerazzurro inper la Spagna. Dopo gli ultimi giorni di ansia, è ormai sicuro: l’attaccante prenderà parte alla trasferta spagnola.L’si prepara a partire versoIN– Attualmente l’si trova all’aeroporto di Milano Malpensa, dove a breve prenderà il volo che la condurrà a. 🔗 Inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Mercato Inter, Frattesi pronto ai saluti: nuova destinazione in Serie A - Autore del gol del raddoppio dell’Inter, Frattesi resta al centro dei rumors di mercato: in estate cambia aria. L’Inter riesce a battere l’Udinese davanti ai suoi tifosi e a consolidare il primato della classifica di Serie A, giunta ormai agli sgoccioli. Non è mai semplice per una squadra riuscire a riconfermarsi, soprattutto se in questa stagione le insidie sono state parecchie. Eppure Napoli, Atalanta e Juventus su tutte hanno dimostrato di non essere ancora all’altezza dei nerazzurri, che a maggio potrebbero alzare la coppa del 21esimo Scudetto, siglando la doppietta con la passata ... 🔗rompipallone.it

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Barcellona-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Barcellona-Inter (mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata delle semifinali in Champions... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

L'Inter non sa più segnare e aspetta Thuram: a Barcellona costretto a giocare; Inter, cosa filtra sul recupero di Thuram in vista del Barcellona: le sensazioni; Thuram, Inzaghi prepara il colpo di teatro. Il francese in gruppo? Col Barça…; Perché Federico Chiesa al Barcellona è la soluzione migliore per tutti, Juventus compresa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blackout Spagna, Inter rassicurata: partirà per Barcellona - A seguito del blackout che ha colpito la Spagna, anche l'Inter ne poteva risentire: nessun problema, i nerazzurri partiranno per Barcellona. 🔗spaziointer.it

Tre gare di fila senza gol per i nerazzurri: il francese c’è e si allena, convocazione vicina. Pavard verso il forfait - Tre gare di fila senza gol per i nerazzurri: il francese c’è e si allena, convocazione vicina. Pavard verso il forfait ... 🔗gazzetta.it

Barcellona-Inter, aggiornamenti dopo il black-out in Spagna: per ora non cambia il programma dei nerazzurri - La squadra di Simone Inzaghi si allena in vista della semifinale di andata di Champions League, club e Uefa monitorano la situazione ... 🔗msn.com