Inter i numeri che condannano Inzaghi | che tracollo dallo scorso anno

Inzaghi rischia di perdere tutto e alcune statistiche stanno mostrando il motivo del tracollo dell’Inter: tutti i numeri nel dettaglio Inter, i numeri che condannano Inzaghi: che tracollo dallo scorso anno (LaPresse) – SerieANews.comDa Triplete a Zero Tituli, questo è il rischio che sta correndo l’Inter in questo finale di stagione. La paura di vincere e poi di perdere tutto. Sensazioni che stanno strozzando la squadra di Inzaghi, diventata lenta, prevedibile, pensante e soprattutto vulnerabile. Non si tratta solo di stanchezza, ma anche di tanti piccoli errori che sono stati commessi, dalla dirigenza ai calciatori in campo.Sbagli che sono costati cari in Coppa Italia, con il Milan che ha vinto il derby, che potrebbero aver condizionato definitivamente la lotta scudetto (Napoli a +3) e che rischiano di far diventare una mattanza il doppio incrocio con il Barcellona. 🔗 Serieanews.com - Inter, i numeri che condannano Inzaghi: che tracollo dallo scorso anno Simonerischia di perdere tutto e alcune statistiche stmostrando il motivo deldell’: tutti inel dettaglio, iche: che(LaPresse) – SerieANews.comDa Triplete a Zero Tituli, questo è il rischio che sta correndo l’in questo finale di stagione. La paura di vincere e poi di perdere tutto. Sensazioni che ststrozzando la squadra di, diventata lenta, prevedibile, pensante e soprattutto vulnerabile. Non si tratta solo di stanchezza, ma anche di tanti piccoli errori che sono stati commessi, dalla dirigenza ai calciatori in campo.Sbagli che sono costati cari in Coppa Italia, con il Milan che ha vinto il derby, che potrebbero aver condizionato definitivamente la lotta scudetto (Napoli a +3) e che rischiano di far diventare una mattanza il doppio incrocio con il Barcellona. 🔗 Serieanews.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi il vincente e l’ambizioso, all’Inter numeri da record – CdS - Vincente e ambizioso: Simone Inzaghi è entrato di diritto nel gotha degli allenatori dell’Inter. A Rotterdam contro il Feyenoord tutta la sua essenza. IL VINCENTE – “Quando vado in un club porto risultati e ricavi”. Detto fatto. Simone Inzaghi è entrato di diritto nel gotha degli allenatori dell’Inter. Con la vittoria di Rotterdam contro il Feyenoord, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore piacentino è diventato il più vincente nella coppa dalle grandi orecchie sulla panchina nerazzurra con 22 successi. 🔗inter-news.it

Inzaghi-Inter, i numeri giustificano il rinnovo: il ciclo è ancora aperto! - Simone Inzaghi e l’Inter vivono in perfetta sintonia e in simbiosi secondo Giuseppe Marotta. Il rinnovo del tecnico piacentino sarebbe il giusto riconoscimento del buon lavoro svolto fino ad ora. NUMERI – Simone Inzaghi è all’Inter dalla stagione 2021/2022, dopo aver sostituito Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Fino ad ora ben 6 trofei vinti e tante vittorie e prestazioni importanti messe a segno. 🔗inter-news.it

Inzaghi punge la sua Inter: “Dobbiamo migliorare negli scontri diretti”. I numeri sono molto negativi - Il tecnico dell'Inter estremamente rammaricato per la sconfitta con la Juventus. Dopo la partita Inzaghi, tra le righe, ha sottolineato i risultati sotto le aspettative della sua squadra nei confronti diretti. In questa stagione l'Inter non ha mai battuto né la Juve né il Miilan.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

La settimana da incubo dell’Inter: tre sconfitte mai viste con Inzaghi. Cosa dicono i dati; Inter, analisi di un crollo: i numeri condannano Taremi e Arnautovic, Inzaghi ha spremuto Thuram e Lautaro; Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 23:17; Bologna-Inter (1-0): le parole di Riccardo Orsolini. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Perchè l'Inter non funziona più: difesa e palleggio, così Inzaghi deve affrontare il Barcellona - Khvicha Kvaratskhelia è tornato a parlare del Napoli, svelando tutti i dettagli che lo hanno portato a scegliere il Paris Saint-Germain. Il Napoli è in vetta alla… Leggi ... 🔗informazione.it

La settimana da incubo dell’Inter: tre sconfitte mai viste con Inzaghi. Cosa dicono i dati - Cosa è successo all’ Inter? Questa è la domanda che sta assillando le menti dei tifosi nerazzurri. Dopo la sconfitta per 3-0 nel derby con il Milan che è costata l’ eliminazione dalla Coppa Italia, gl ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Inter, Inzaghi da record: i numeri sono incredibili! - Simone Inzaghi continua ad incidere sempre più il proprio nome sui libri storia dell’Inter: gli ultimi numeri raccolti sono straordinari! Personalità e determinazione, sono le qualità che ... 🔗informazione.it