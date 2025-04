Inter-Hellas Verona la situazione degli avversari dei nerazzurri

Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuniL'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri Leggi su Ilprimatonazionale.it Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco laassenze dei veneti, tra infortuniL'articolo, ladeiproviene da Il Primato Nazionale.

Inter-Verona, due assenza certe per Zanetti! La situazione - Con la sconfitta contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita anche in vista della partita di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro. ASSENZE – In vista della gara contro l’Inter a San Siro, il Verona avrà due assenze certe visti i cartellini presi nella sconfitta di oggi contro il Cagliari al Bentegodi. Nel secondo tempo, Diego Coppola, ha rimediato un cartellino giallo per un intervento scomposto su Leonardo Pavoletti. 🔗inter-news.it

Kean, trauma cranico in Verona-Fiorentina. La situazione! - Moise Kean ha avuto una botta al sopracciglio in Verona-Fiorentina, è rientrato in campo con il turbante e si poi accasciato a terra da solo. Il calciatore italiano è stato poi trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. IL PUNTO – Moise Kean è stato protagonista di un episodio che ha preoccupato inizialmente i compagni della Fiorentina e gli avversari del Verona nella sfida tra le due compagini. 🔗inter-news.it

Inter-Hellas Verona, le pagelle - Frattesi, il cuore oltre l'ostacolo. Arnautovic tragicomico, Lautaro benedizione - BASTONI 6 - Non esente, come i compagni di reparto, a qualche amnesia soprattutto quando il Verona capisce che inserirsi ... ad attendere il possesso palla avversario, quando ha il pallone tra ... 🔗fcinternews.it

Inter-Hellas Verona, le pagelle - Acerbi sbroglia, Onana stecca. Lautaro punto di riferimento - Che con tanto, ma tanto mestiere in un modo o nell'altro controlla il marcantonio avversario e lo disturba ... in cui giocare troppo di fioretto, il Verona è una squadra assai fisica e richiede ... 🔗fcinternews.it