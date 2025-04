Inter guarda alle spalle e ricorda dove sei | a Barcellona per un motivo!

Inter si presenta a Barcellona nel momento più difficile. Prima di sfidare la squadra di Flick, però, i nerazzurri devono ripetere la “filastrocca” europea: quanto fatto non va dimenticato.PRESENTE ANCORA DA SCRIVERE – Dopo ben cinquantadue impegni stagionali l’Inter di Simone Inzaghi approda a Barcellona per giocarsi la partita più importante: la prima delle due semifinali di Champions League contro i giganti spagnoli di Hans-Dieter Flick. E proprio a causa delle innumerevoli sfide affrontate, quindi delle fatiche fisiche e mentali a cui si è andati incontro nel corso di questi mesi, i nerazzurri arrivano all’appuntamento nel momento più complicato. Il morale potrebbe essere a terra dopo tre sconfitte consecutive che hanno inevitabilmente segnato l’invidiabile cammino percorso finora.Inter, col Barcellona ricordati chi sei: i numeri in Champions League non sono un caso!NON TROPPO LONTANO – L’eliminazione dalla Coppa Italia e la vetta della classifica persa non fanno altro che ricordare all’Inter – e, di conseguenza, ai suoi tifosi – di quanto il grande sogno chiamato “Triplete” possa trasformarsi in un attimo nel peggiore degli incubi. 🔗 Inter-news.it - Inter, guarda alle spalle e ricorda dove sei: a Barcellona per un motivo! L’si presenta anel momento più difficile. Prima di sfidare la squadra di Flick, però, i nerazzurri devono ripetere la “filastrocca” europea: quanto fatto non va dimenticato.PRESENTE ANCORA DA SCRIVERE – Dopo ben cinquantadue impegni stagionali l’di Simone Inzaghi approda aper giocarsi la partita più importante: la prima delle due semifinali di Champions League contro i giganti spagnoli di Hans-Dieter Flick. E proprio a causa delle innumerevoli sfide affrontate, quindi delle fatiche fisiche e mentali a cui si è andati incontro nel corso di questi mesi, i nerazzurri arrivano all’appuntamento nel momento più complicato. Il morale potrebbe essere a terra dopo tre sconfitte consecutive che hanno inevitabilmente segnato l’invidiabile cammino percorso finora., colti chi sei: i numeri in Champions League non sono un caso!NON TROPPO LONTANO – L’eliminazione dalla Coppa Italia e la vetta della classifica persa non fanno altro chere all’– e, di conseguenza, ai suoi tifosi – di quanto il grande sogno chiamato “Triplete” possa trasformarsi in un attimo nel peggiore degli incubi. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perisic ricorda gli anni all’Inter: «Juventus sfidata tante volte. Una costante!» - Ivan Perisic ha parlato del match perso dal suo PSV contro la Juventus per 1-2, ricordando le tante sfide disputate contro i bianconeri quando indossava la maglia dell’Inter. IL COMMENTO – Ivan Perisic ha analizzato sui canali ufficiali del PSV il match di Champions League perso contro la Juventus per 1-2. Di seguito le sue parole: «È stato bellissimo tornare in Champions dopo due anni, è sempre bello disputare questa competizione. 🔗inter-news.it

Sneijder ricorda: «Mourinho mi convinse di andare all’Inter!» - Wesley Sneijder, centrocampista ex Inter, ha ricordato su Prime Video nell’intervista con Luca Toni il suo primo impatto nel mondo nerazzurro. Un solo uomo lo ha convinto. RICORDI – Wesley Sneijder, uno dei principali eroi del Triplete del 2010 nerazzurro, ha ricordato il motivo per cui ha abbracciato il progetto di Massimo Moratti. Sneijder ha detto sulla trattativa che lo ha portato all’Inter: «Io mi ricordo che mi ha chiamato José Mourinho. 🔗inter-news.it

Fiorentina, Bove ricorda il malore contro l’Inter: «Ho capito di essere stato molto fortunato, tante persone mi hanno scritto…» - Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ricorda l’episodio del malore avvenuto a dicembre nella sfida d’andata contro l’Inter. Le parole Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato dell’episodio del malore che lo ha colpito nella gara contro l’Inter il 1° dicembre scorso. A seguire le parole […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Dove vedere Inter Milan in tv e streaming: guarda la finale di Supercoppa; La richiesta di protezione di Fedez al capo ultrà del Milan: «Ho bisogno di una persona più pirotecnica»; Guarda gli highlights di Inter-Napoli; Champions League, corsa a sei: la Juventus si guarda le spalle, la Roma spaventa, il Milan spera…nel ranking. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Crespo ricorda: "Inter, subito amore. Ma poi Cuper..." - Hernan Crespo e la storia all'Inter. Intervistato da La Tribù del Calcio, l'attaccante argentino ricorda la sua prima annata in nerazzurro, il 2002-2003 alla guida di Hector Cuper: “Arrivo all ... 🔗fcinternews.it

Inter sul centrocampista che ricorda Barella - La politica di mercato sembra quindi orientata verso l'investimento su giocatori emergenti. Giuseppe... Continua a leggere Inter sul centrocampista che ricorda Barella su Notizie Inter ... 🔗msn.com

Coco ricorda: "All'Inter al primo errore mi urlavano 'milanista di merda'" - Lunga intervista concessa dall'ex nerazzurro Francesco Coco ai microfoni di Sofoot. L'ex calciatore ricorda così il passaggio dal Milan all'Inter: "Ancelotti mi chiama e mi dice di restare - ha ... 🔗m.fcinternews.it