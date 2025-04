Inter ecco il regalo per Inzaghi | il suo pupillo dall’Arabia

Inter ripensa il suo futuro. Inzaghi aspetta segnali concreti, e il nome che può riaccendere l’entusiasmo è uno che lui conosce molto beneInter, ecco il regalo per Inzaghi: il suo pupillo dall’Arabia (Foto: Ansa) – serieanews.comAll’inizio sembrava tutto apparecchiato per una festa. Le vittorie, l’entusiasmo, la sensazione che bastasse allungare la mano per prendersi tutto. Poi, come spesso succede quando meno te lo aspetti, il tavolo si è rovesciato. E adesso, l’Inter si ritrova a fare i conti con la paura più antica: quella di restare a mani vuote.Il sogno del triplete è evaporato in un lampo, lasciando spazio a un finale di stagione carico di tensione con la paura dei famosi “zero tituli” di mourinhana memoria. In mezzo a tutto questo, Simone Inzaghi si ritrova sotto la lente. 🔗 Serieanews.com - Inter, ecco il regalo per Inzaghi: il suo pupillo dall’Arabia Dal sogno sfumato al bisogno di riscatto, l’ripensa il suo futuro.aspetta segnali concreti, e il nome che può riaccendere l’entusiasmo è uno che lui conosce molto beneilper: il suo(Foto: Ansa) – serieanews.comAll’inizio sembrava tutto apparecchiato per una festa. Le vittorie, l’entusiasmo, la sensazione che bastasse allungare la mano per prendersi tutto. Poi, come spesso succede quando meno te lo aspetti, il tavolo si è rovesciato. E adesso, l’si ritrova a fare i conti con la paura più antica: quella di restare a mani vuote.Il sogno del triplete è evaporato in un lampo, lasciando spazio a un finale di stagione carico di tensione con la paura dei famosi “zero tituli” di mourinhana memoria. In mezzo a tutto questo, Simonesi ritrova sotto la lente. 🔗 Serieanews.com

