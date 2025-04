Inter c'è anche Thuram nella rifinitura | cosa filtra in vista del Barcellona

Thuram è recuperato per la delicatissima semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. O meglio, l`attaccante francese. 🔗 Marcusè recuperato per la delicatissima semifinale di andata di Champions League contro il. O meglio, l`attaccante francese. 🔗 Calciomercato.com

Probabili formazioni Inter Udinese, Inzaghi mischia le carte nella rifinitura della vigilia: cambia l’attaccante al fianco di Thuram e riposa un top a centrocampo? Le ultime - di RedazioneProbabili formazioni Inter Udinese, Inzaghi mischia le carte nella rifinitura della vigilia: le prove a sorpresa del tecnico Arrivano novità importanti sulle probabili formazioni di Inter Udinese dopo la rifinitura svolta dai nerazzurri ad Appiano Gentile, alla vigilia del match di San Siro. Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro, Simone Inzaghi ha mischiato un po’ le carte, provando nella formazione titolare di oggi sia Frattesi al posto di Barella che Arnautovic al posto di Correa. 🔗internews24.com

Allenamento Inter, Thuram in gruppo nella rifinitura alla vigilia del Barcellona: arriva la notizia che tutti i tifosi aspettavano! E Inzaghi… - di RedazioneAllenamento Inter, Thuram in gruppo nella rifinitura alla vigilia del Barcellona: arriva la notizia che tutti i tifosi aspettavano! E Inzaghi… Le ultime Inizia l’allenamento dell’Inter, aperto ai media, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona. Tutti i riflettori sono puntati su Marcus Thuram, che era il grande dubbio degli ultimi giorni. Il francese, come conferma Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport, sta prendendo regolarmente parte alla rifinitura dei nerazzurri e si sta allenando col gruppo. 🔗internews24.com

Appiano Gentile Inter: rifinitura pre sfida contro l’Atalanta - di RedazioneLe ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi in preparazione alla decisiva sfida di domani contro l’Atalanta, La seduta si è svolta senza particolari novità, mentre sul fronte degli indisponibili Piotr Zielinski ha seguito un programma di terapie, mentre Federico ... 🔗internews24.com