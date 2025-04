Inter Barcellona sold-out e record di incasso per la semifinale di ritorno? I tifosi pronti a riempire San Siro

Inter Barcellona, sold-out e record di incasso per la semifinale di ritorno? I tifosi pronti a riempire San Siro per la sfida contro i blaugranaNonostante sia ancora da giocare la partita di andata, si pensa già alla sfida di ritorno tra Inter e Barcellona, valida per la semifinale di Champions League. La Gazzetta dello Sport parla di eventuale sold out. Ecco i dettagliI DETTAGLI- «I tifosi dell'Inter ci credono. L'hanno dimostrato già alla fine della partita con la Roma, con l'applauso a Lautaro e compagni. Ma ieri è arrivata un'ulteriore conferma: è scattata la vendita libera e oltre 70mila persone si sono messe in coda per acquistare un biglietto e riempire San Siro. Il tutto esaurito è di fatto già assicurato, La sfida potrebbe diventare quella con il più alto incasso di sempre nella storia del calcio italiano.

