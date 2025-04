Inter altro caso bestemmia | questa volta c’è Bisseck sotto la lente della procura Figc CorSport

Inter rischia di ricascare nello stesso errore di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha infatti pronunciato un'espressione blasfema al termine della sfida Juventus-Inter. Ora è Bisseck ad essere sotto la lente della procura Figc. Lo scrive il Corriere dello Sport.Pare che durante Inter-Roma a San Siro il difensore tedesco abbia commesso lo stesso errore del suo capitano. C'è un replay che vede coinvolto Bisseck urlare al cielo quella che sembrerebbe una espressione blasfema. Così la procura Figc ha aperto un fascicolo di indagine.Leggi anche: E bestemmia di Lautaro fu: resta il mistero delle immagini senza audio e lui che tirò in ballo i figli (Ordine)altro caso bestemmia in casa Inter: l'indiziato numero uno è BisseckSul Corriere dello Sport si legge:"Un altro possibile "caso bestemmia" agita i nerazzurri dopo quello che coinvolse Lautaro 15 giorni prima di Napoli-Inter.

