Intelligenza Artificiale e prevenzione degli incidenti sul lavoro Premiate le aziende della provincia di Ancona

Ancona – Intelligenza Artificiale, macchinari innovativi, dialogo tra parte datoriale e lavoratori, formazione. Sono 21 i riconoscimenti ad aziende e lavoratori consegnati ieri, lunedì 28 aprile 2025, all'Auditorium Giusti di Sant'Elpidio a Mare nel corso dell'evento 'Intelligenza Artificiale e prevenzione degli incidenti sul lavoro. Premiate le aziende della provincia di Ancona'.

Milano, 12 marzo 2025 - Tumore al rene e nuove tecniche di diagnosi, inclusa la biopsia liquida che mira a identificare Dna e le cellule tumorali circolanti nel sangue sviluppate dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E in vista della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 13 marzo, l'Istituto propone i risultati di una ricerca e un quadro della diffusione e delle novità tecniche diagnostiche e dell'approccio alla malattia.

Roma, 2 marzo 2025 – Un milione e 200mila morti nel mondo; 50 milioni di feriti e invalidi, 20mila vittime in Europa e oltre 3mila in Italia. Gli incidenti stradali hanno numeri da brivido. "Sono la prima causa di morte tra 14 e 25 anni. E quando sono minori trasportati, dobbiamo renderci conto che non possiamo accusare i giovani, i neopatentati. Spesso ci sono adulti alla guida. E questo è un dato molto serio".

Intelligenza artificiale e sensori intelligenti per salvare la vita ai lavoratori. E' questo il cuore del workshop 'Innovazione e sicurezza sul lavoro' in programma dopodomani, mercoledì 19 febbraio, al Centro di ricerca ambiente, energia e mare di Marina di Ravenna, sede del Tecnopolo.

L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffusa e i suoi impatti si fanno sentire in tutti gli ambiti, dalle attività economiche e industriali alla vita quotidiana.

Intelligenza Artificiale (AI) può dare un contributo preziosissimo alla prevenzione delle malattie gravi. Addestrare algoritmi affinchè individuino tempestivamente...

Presentata a Osaka la Virtual Safety Training immersiva messa a punto nella fabbrica modello del Friuli Venezia Giulia