‘Inside the Sport’ a Coverciano il premio che celebra eccellenze e valori

Si è conclusa con grande successo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano la quinta edizione di "Inside the Sport", uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama sportivo nazionale. Il premio, ideato da Michele Cutolo, Vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl), e da Gianfranco Coppola, Presidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), nasce con l'obiettivo di valorizzare le figure che, attraverso lo sport e la comunicazione, promuovono valori positivi, etici e culturali. La manifestazione ha riunito grandi nomi dello sport, della stampa e delle istituzioni, offrendo un'occasione unica di riflessione e condivisione sui principi che lo sport sa trasmettere: impegno, passione, sacrificio e responsabilità sociale. In un'epoca in cui lo sport è anche strumento di inclusione, dialogo intergenerazionale e crescita collettiva, "Inside the Sport" si conferma un punto di riferimento nel riconoscere chi, con il proprio lavoro e talento, lascia un segno autentico.

