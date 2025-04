Insegnate aggredita da un genitore | si sente male e finisce in pronto soccorso

Quotidianodipuglia.it - Insegnate aggredita da un genitore: si sente male e finisce in pronto soccorso Ancora docenti sotto attacco in Puglia. Questa volta, a far discutere è un episodio avvenuto a Molfetta, all'ingresso della scuola primaria ?Cozzoli?, dove una docente è. 🔗 Quotidianodipuglia.it

L’adozione internazionale in Italia si apre ai single: perché questa è una rivoluzione copernicana per chi si sente genitore - Secondo la Corte Costituzionale tutti i cittadini italiani single o non sposati che da ora in poi potranno candidarsi a diventare genitori di un minore straniero residente all’estero «in situazione di accertato abbandono». Resta fondamentale dimostrare di esserne “idonei” ma si ha dignità di essere mamme e papà anche senza il vincolo del matrimonio 🔗vanityfair.it

Malore improvviso, si sente male in casa e muore: aveva solo 43 anni - Si è sentita male in casa, abitava a Bovezzo, e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: Michela Cherubini è morta a soli 43 anni. L'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali, probabilmente a causa di un malore, forse un infarto, ma la Procura ha comunque disposto che... 🔗bresciatoday.it

Loredana Lecciso aggredita su un autobus a Milano: ”Sono preoccupata per i miei figli che vivono qui” - Aggredita su un autobus a Milano Loredana Lecciso: la compagna di Al Bano ha raccontato di un uomo che ha tentato di strapparle una collanina che aveva al collo. Loredana Lecciso aggredita su un autobus a Milano Foto da DiLei.itDue giorni fa Loredana Lecciso aspettava un autobus a Milano, intorno alle 20:00, insieme a un’amica. Un ragazzo nordafricano inizialmente la fissa quando, dopo esser salita sull’autobus, ha tentato di strapparle una collanina che aveva al collo. 🔗metropolitanmagazine.it

Indagata l’insegnante aggredita a Castellammare da 30 genitori: sequestrato il suo cellulare - È stata iscritta nel registro degli indagati l’insegnate di sostegno ... che lo scorso 14 novembre è stata aggredita a scuola da un gruppo di circa 30 genitori. Si tratta di un atto dovuto ... 🔗msn.com