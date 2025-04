Innovazione ed Informazione | Il Futuro Prende Forma Nel Cuore di Napoli

Napoli, tra i vicoli di SpaccaNapoli e l'eleganza di Piazza del Gesù, si terrà mercoledì 30 aprile un evento che promette di ridefinire il panorama dell'Innovazione e Informazione. NAStartUp e SUGC: una sinergia vincente che accelera il cambiamento, con la nostra partecipazione come Gruppo MONDO MEDIA protagonista dell'evoluzione digitale.

Tradizione e innovazione: il presente ed il futuro del Made in Italy secondo l’industria bergamasca - Bergamo. Moda, cibo, design, ma non solo. La qualità della produzione italiana sta anche nell’innovazione e soprattutto nella tecnologia. Questi i temi discussi all’evento “L’industria storica come motore di sviluppo del territorio grazie a ricerca e innovazione” organizzato nel pomeriggio di martedì 15 aprile in occasione della giornata nazionale del Made in Italy nella sede di Confindustria Bergamo. 🔗bergamonews.it

IKEA alla Milano Design Week 2025: sostenibilità e innovazione per il design del futuro - IKEA ritorna con una doppia esposizione in Via Vigevano 18, dove il tema della sostenibilità si intreccia con soluzioni creative per la casa. L'installazione offre un ambiente interattivo e accogliente, dando ai visitatori la possibilità di esplorare idee innovative per il design del futuro... 🔗milanotoday.it

HP Amplify 2025: AI e innovazione per il futuro del lavoro e del gaming - (Adnkronos) – In occasione della conferenza annuale per i partner, HP Amplify 2025, l'azienda ha svelato una vasta gamma di prodotti e servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, progettati per plasmare il futuro del lavoro e del gaming. L'obiettivo è offrire esperienze personalizzate, efficienti e sicure, in linea con le esigenze dei professionisti e degli appassionati di […] L'articolo HP Amplify 2025: AI e innovazione per il futuro del lavoro e del gaming proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il futuro dell’innovazione è qui . Come l’IA migliora la nostra vita - Nel 2025 la tecnologia raggiungerà una svolta. L’integrazione di soluzioni sofisticate nella vita quotidiana porta con sé domande sul futuro e sui limiti dell’innovazione. Tra le rivoluzioni spicca il ... 🔗informazione.it

Roma Capitale… dell’innovazione. Oggi è il grande giorno del SIOS25 ROAD. 10 tavoli per 10 idee di futuro [scarica il paper] - SIOS25 Road, scarica il paper che che esplora lo stato dell’arte dell’innovazione in dieci ambiti chiave per il futuro dell’Italia. 🔗startupitalia.eu

Il futuro di Motorola è qui con razr ed edge 6, AI, buds loop e watch fit - Un leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe messo in mostra alcune immagini promozionali e le relative specifiche tecniche di Motorola Edge 60, il modello standard della nuova… Leggi ... 🔗informazione.it