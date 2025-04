Inizia la rincorsa di Amazon a Starlink Lanciato il primo lotto di satelliti rete operativa già nel 2025

Amazon ha Lanciato il suo primo lotto di satelliti internet del Progetto Kuiper, segnando l’inizio del suo tentativo di rivaleggiare con Starlink di Elon Musk. La missione, chiamata Kuiper Atlas 1, è partita dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, alle 23 ora italiana, a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance che porterà in orbita 27 satelliti. Il razzo ha liberato correttamente i satelliti a un’altitudine di circa 450 chilometri, e da qui i veicoli raggiungeranno poi autonomamente la loro quota operativa di 630 chilometri. Il lancio è avvenuto con quasi un mese di ritardo rispetto al programma: Inizialmente previsto per il 9 aprile, era stato poi rinviato a causa del maltempo.Il colosso di Jeff Bezos ha investito più di 10 miliardi di dollari nel progetto e intende utilizzare questa rete di satelliti per fornire un accesso a internet ad altissima velocità da ogni angolo del mondo, comprese le aree remote e le zone di guerra o disastrate. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Inizia la rincorsa di Amazon a Starlink. Lanciato il primo lotto di satelliti, rete operativa già nel 2025 hail suodiinternet del Progetto Kuiper, segnando l’inizio del suo tentativo di rivaleggiare condi Elon Musk. La missione, chiamata Kuiper Atlas 1, è partita dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, alle 23 ora italiana, a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance che porterà in orbita 27. Il razzo ha liberato correttamente ia un’altitudine di circa 450 chilometri, e da qui i veicoli raggiungeranno poi autonomamente la loro quotadi 630 chilometri. Il lancio è avvenuto con quasi un mese di ritardo rispetto al programma:lmente previsto per il 9 aprile, era stato poi rinviato a causa del maltempo.Il colosso di Jeff Bezos ha investito più di 10 miliardi di dollari nel progetto e intende utilizzare questadiper fornire un accesso a internet ad altissima velocità da ogni angolo del mondo, comprese le aree remote e le zone di guerra o disastrate. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amazon sfida Starlink e lancia i primi 27 satelliti della costellazione Kuiper - Nasce la nuova rete per l’Internet globale di Amazon, che porterà la banda larga anche nelle zone più remote 🔗repubblica.it

Inizia la stagione dei picnic? Solo oggi la borsa termica MIYCOO in sconto su Amazon - La primavera è ormai alle porte e, con essa, arrivano giornate soleggiate e un clima che fa venir voglia di stare all'aria aperta. Per non arrivar impreparati ai primi weekend primaverili è importante avere tutto il necessario per picnic, barbecue e campeggio! Tra i vari accessori che dovresti avere con te per le gite all'aria aperta figura senza ombra di dubbio un'ottima borsa termica. Questo strumento è quasi un "frigo portatile", ma molto più leggero e maneggevole. 🔗quotidiano.net

I satelliti di Amazon sfidano Starlink - 1.39 Amazon ha lanciato ieri i primi satelliti della sua missione Kuiper Atlas 1 che mira a offrire una connessione Internet ad altissima velocità dallo spazio e a competere con il servizio rivale Starlink di Elon Musk. Il decollo del razzo Atlas V del gruppo United Launch Alliance, che trasporterà in orbita i primi 27 satelliti di questa rete, è avvenuto poco dopo le 19 ora locale (le 23 di ier ora di Greenwich) da Cape Canaveral in Florida. 🔗servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

Amazon insegue Starlink e lancia i primi prototipi di satelliti per Internet (Progetto Kuiper); Starlink: SpaceX ha messo in pausa i lanci dei satelliti per un'ottima ragione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ecco quando Amazon lancerà i primi satelliti Kuiper per sfidare Starlink - La sfida a Starlink è sempre più vicina: Amazon lancerà i primi satelliti Internet Kuiper la prossima settimana. Ieri il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos ha annunciato che prevede di ... 🔗startmag.it

Amazon lancia i primi 27 satelliti Kuiper: la sfida a Starlink inizia il 9 aprile! - Starlink di Elon Musk, per fare un confronto, si basa su 8000 satelliti: la strada per Amazon quindi si preannuncia tutt’altro che semplice, anche tenendo conto dei cinque milioni di abbonati in ... 🔗tech.everyeye.it

Amazon è pronta a fare concorrenza a Starlink - Già da qualche tempo si vociferava che Amazon volesse sfidare Elon Musk con ... in grado di competere con il colosso di settore Starlink. La prima tra queste, KA-01 (un’abbreviazione di Kuiper ... 🔗wired.it