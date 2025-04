Ingresso gratis alla Reggia per Domenica al Museo

Domenica 4 maggio la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima Domenica di ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la. 🔗 Casertanews.it - Ingresso gratis alla Reggia per "Domenica al Museo" 4 maggio ladi Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la primadi ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la. 🔗 Casertanews.it

Ingresso gratis nella Reggia di Caserta per la prima domenica di aprile - Domenica 6 aprile la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala... 🔗casertanews.it

Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei - Firenze, 28 febbraio 2025 - Nella giornata del 2 marzo, Domenica metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. 🔗lanazione.it

Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei - Firenze, 28 aprile 2025 – Il 4 maggio torna la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS. 🔗lanazione.it

Reggia di Caserta, ingressi contingentati per ponti e Pasquetta: il 25 aprile ingresso gratuito - Le festività pasquali con i successivi ponti di primavera si prevedono come un periodo di straordinario afflusso turistico alla Reggia, che rimarrà aperta, non solo nella giornata ... 🔗ilmattino.it

Reggia di Caserta, pienone per la giornata a ingresso gratuito - La direttrice Maffei: "Grandi numeri ma grandissima carenza di personale. A volte, costretti a chiudere parte degli ambienti" ... 🔗rainews.it

Domenica al museo: Pompei, Reggia di Caserta e Colosseo i luoghi più visitati - Pompei, Reggia di Caserta e Colosseo tra i più visitati oggi per la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese ... 🔗ilmattino.it